Bauchgefühl oder Kopfentscheidung? Neuer Podcast am Start

Gegensätze ziehen sich an: Michelle Kradel aus Groß Lafferde ist 29 Jahre alt, feiert gerne und geht ins Fußballstadion, Tobi Wagner aus Schöppenstedt ist 42 Jahre alt, backt gerne und interessiert sich nicht für Fußball. Beiden gemeinsam ist, dass sie an Worten interessiert sind – besondere, unbekannte oder banale Worte.

„Wir haben witzige Worte aufgeschrieben, uns zugeschickt und darüber gesprochen“, sagt Michelle Kradel. Irgendwann hatten beide die Idee, nicht nur so für sich darüber zu sprechen und riefen den Podcast „Word The Fuck“ ins Leben, bei dem es um Worte, Sprache, Sprichwörter, Redewendungen und vor allem um merkwürdige Situationen und Erlebnisse geht. Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien (Audio oder Video) im Internet.

„Es ist interessant, wer von uns welche Worte benutzt“

Der Titel des Podcasts ist ein Wortspiel und lehnt sich an das Englische WTF „Was zum Teufel“ an. Jeden Sonntag sprechen die Journalistin, Redakteurin und Moderatorin Michelle Kradel und der Illustrator, Comiczeichner und Journalist Tobi Wagner rund 30 Minuten über zwei Wörter. „Es ist interessant, wer von uns welche Worte benutzt“, sagt die 29-Jährige. Es wird kurz der Hintergrund zu einem Wort erklärt, aber eigentlich geht es immer um eine persönliche Geschichte dazu. Kennengelernt haben sich beide vor etwa zwei Jahren, als sie ihn für das Radio interviewte – und der Kontakt hielt.

In der neunten Podcast-Folge geht es zum Beispiel um das Wort Bauchgefühl und die Frage, ob es eine Kopfentscheidung ist, wichtige Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen? Kradel scheint ganz gut darin zu sein. Nach der Schule in Groß Lafferde und Lengede machte sie in Braunschweig eine Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin und arbeitete als Projektmanagerin. Dann studierte sie Medienwissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig und schloss mit dem Bachelor of Arts ab. Über ein Praktikum folgte ein Volontariat bei Radio38, wo sie dann vier Jahre als Redakteurin arbeitete und unter anderem die Morgenshow moderierte. Aktuell arbeitet sie als Moderatorin und Redakteurin für den Berufsverband Discjockey.

Scheinbar ein gerader Lebenslauf, „aber alles ist mehr passiert, als das es geplant war“, erklärt Kradel. Und genauso soll es nach ihrem Wunsch weiter gehen – immer wieder Neues und Interessantes kennenlernen. „Wo ich mich in fünf Jahren sehe, ist für mich nicht die Frage“, erzählt sie. Und da sind wir beim zweiten Wort der neunten Podcast-Folge: Fluxkompensator. Dies ist ein Gerät aus der Kinofilm-Reihe „Zurück in die Zukunft“, das Zeitreisen ermöglicht. „Alle schweren Entscheidungen überlasse ich meinem Zukunfts-Ich und hoffe, dass es die richtigen trifft“, sagt die junge Frau in Anlehnung an die Film-Reihe und lacht.

Egal, ob Kopf oder Bauch, der Podcast „Word The Fuck“ ist mit viel Herz gemacht: Kradel und Wagner nehmen alles nicht zu ernst, erzählen aus ihrem Leben und nehmen sich gegenseitig auf den Arm. In der Folge am zukünftigen Sonntag, 11. Oktober, geht es um Wandern und True Crime. Reinhören macht Spaß...

Von Jan Tiemann