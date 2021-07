Ilsede

Mit Spiegel, Kamm und Scheere im Gepäck reist Friseurin Jessica Kühne-Stark nach Hannvover. Ziel ist der Tagestreff des Cartitasverbandes. Dort schneidet sie obdachlosen Menschen die Haare. Seit drei Jahren ist die 29-Jährige bei den „Barber Angels“ aktiv. Die Initiative organisiert regelmäßig Harrschneide-Treffen für Obdachlose. Zuletzt Mitte Juli in Hannover. Jessica Kühne-Stark ist es wichtig, bedürftigen Menschen zu helfen.

Deshalb untertützt die Ilsederin Freiseurin die Aktion

„Wenn sich obdachlose Menschen auf den Frisierstuhl setzen, sind sie oft ein Häufchen Elend“, sagt die Friseurin, die in Ilsede den Friseursalon „Intense Cut by Jessica Stark“ betreibt. Dann beginnt sie die Haare zu schneiden. „Für bedürftige Menschen ist das eine Veränderung. Das Haareschneiden ist nur eine kleine Geste, aber wir geben den Menschen ein Stück Selbstbewusstsein zurück“ sagt die Ilsederin. Alle sechs Wochen fährt sie dafür nach Hannover. „Ich möchte so eine Aktion gerne auch in Peine starten“, sagt sie. Denn auch in der Fuhsestadt möchte sie „Menschen etwas zurück geben.“

Wenn Jessica Kühne-Stark mit dem Haarschnitt fertig ist, bekommt sie ein Lächeln geschenkt. „Die Menschen sind sehr dankbar“, berichtet die Friseurin. So war das auch bei Burkhardt Schilling. Zwei Jahre war er nicht mehr beim Friseur. „Ich habe zig Jahre auf der Straße gelebt“, bericht er. Mittlerweile habe er wieder eine Wohnung. Es ist sein dritter Besuch bei den Barber Angels. „Ich bin jedes Mal total zufrieden. So ein Haarschnitt ist nicht selbstverständlich.“

Friseurin Jessica Kuehne- Stark schneidet obdachlosen Menschen kostenlos die Haare. Quelle: Harald Koch

Obdachlose sind dankbar für den Haarschnitt

Nach dem Schnitt musterte er neugierig seine neue Frisur. Weil Schilling eine Maske trägt, ist es nicht sofort zu erkennen - doch seinen Augen ist nach einer Weile abzulesen, dass er lächelt. „Ich erkenne mich gar nicht mehr wieder“, sagt er zu Kühne-Stark. „Wir werden noch richtige Models hier“, entgegnet die Friseurin aus Peine augenzwinkernd.

Barber Angels seit fünf Jahren aktiv

Die Barber Angels haben sich 2016 in Deutschland gegründet. Mehr als 40 000 Menschen haben sie seitdem einen Haarschnitt geschenkt, in mehreren europäischen Ländern haben sie inzwischen Gruppen. Eigentlich wollen sie Obdachlosen und Bedürftigen flächendeckend alle zwei bis drei Monate einen kostenlosen Haarschnitt anbieten. Doch pandemiebedingt hat die Initiative bundesweit eineinhalb Jahre pausiert.

Von Nina Schacht/epd