„Barbecue am Pool“ im Gadenstedter Bolzbergbad

Gadenstedt

Endlich ist es wieder soweit: Das Freibad am Bolzberg in Gadenstedt präsentiert die erste Veranstaltung seit gut zwei Jahren. Am Freitag, 9. Juli, startet dort die Veranstaltungsreihe „Barbecue am Pool“ mit musikalischer Untermalung. Einlass ist ab 18 Uhr, Live-Musik gibt es von 18.30 bis 21.30 Uhr. Unter dem Motto „Songs meines Lebens“ spielt Horst-Dieter „Schmiddel“ Schmidt Klassiker aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren. Zur Stärkung gibt es Leckeres von einem extra organisierten Grillstand. Außerdem versorgt der ansässige Kiosk die Gäste mit kühlen Getränken und seinem Speisenangebot.

„Wir freuen uns, unseren Badegästen endlich wieder ein zusätzliches Programm bieten zu können“, sagt Betriebsleiterin Esra Yildirim. An dem Abend ist nur das Schwimmerbecken geöffnet, der Sprungturm und die Rutsche bleiben geschlossen. „So können sich die Gäste zwischendurch trotzdem noch abkühlen“, erklärt Yildirim. Es folgen weitere Themenabende am 30. Juli und 27. August.

Eintrittskarten ab sofort erhältlich

Eintrittskarten können ab sofort an der Freibadkasse erworben werden. Erwachsene zahlen vier Euro, Ermäßigte drei Euro und Kinder zwei Euro Eintritt. „Aufgrund der anhaltenden Pandemielage werden zunächst nur 300 Karten verkauft. Außerdem muss jeder Gast am Veranstaltungstag einen negativen Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, eine Genesenen-Bescheinigung oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. Eine Kontaktnachverfolgung ist mir der Luca-App oder einem Handzettel möglich“, erläutert Fachbereichsleiter Hans-Joachim Föste die Rahmenbedingungen. Wer also an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich wegen der begrenzten Teilnehmeranzahl schnell um eine Karte bemühen.

Von Jan Tiemann