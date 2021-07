„Barbecue am Pool“: Konzert im Gadenstedter Freibad am Freitag

Gadenstedt

Die Veranstaltungsreihe „Barbecue am Pool“ geht in Gadenstedt in die zweite Runde: Durch den Abend mit live dargebotener Country-Musik führt am Freitag von 18.30 bis 21.30 Uhr Horst-Dieter „Schmiddel“ Schmidt im Freibad am Bolzberg. Einlass ist ab 18 Uhr.

Eintrittskarten gibt es ab sofort an der Freibad-Kasse. Erwachsene zahlen vier Euro (mit Ermäßigung drei Euro) und Kinder zwei Euro Eintritt. Aufgrund der Pandemie-Lage sind die Karten auf 300 Stück begrenzt. Außerdem muss jeder Gast am Veranstaltungstag einen negativen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden), eine Genesenen-Bescheinigung oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. Eine Kontaktnachverfolgung ist mir der Luca-App oder einem Handzettel möglich.

Das Kochwerk Hoffmann versorgt die Gäste mit einem Menü aus Grillspezialitäten, weitere Verpflegung gibt es am Kiosk des Freibads. Am Freitagabend ist nur das Schwimmerbecken geöffnet, der Sprungturm sowie die Rutsche bleiben geschlossen. Das Bad schließt an diesem Tag außerdem bereits um 17.30 Uhr.

