Auf dem Ilseder Hüttengelände gibt es drei neue Firmen

Groß Ilsede

Auf zwei Grundstücken auf dem ehemaligen Hüttengelände in Groß Ilsede wird zurzeit gebaut: Die Firmen Anhänger Löwe und Mauerwerk Hausbau errichten dort zurzeit neue Gebäude. „Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist groß“, sagt die Wirtschaftsförderin der Gemeinde Ilsede, Joline Seiler. Es gibt zwar noch freie Flächen, doch deren Vermarktung ist zurzeit gestoppt, denn es soll im kommenden Jahr in Zusammenarbeit mit der Politik ein Nutzungskonzept erstellt werden.

Schon jetzt sind sie nicht zu übersehen, die Autoanhänger an der Straße Zum Wasserturm, quasi im Schatten des Kugelwasserturms. Dabei handelt es sich um das Lager der Firma Anhänger Löwe mit Sitz in Hannover. Bei der Abstellmöglichkeit für die Fahrzeuge soll es nicht bleiben: Im kommenden Jahr will Inhaber Marcel Löwenstrom den Firmensitz komplett nach Ilsede verlegen. Und nicht nur das: Auch privat zieht es ihn an die Fuhse, er errichtet im Neubaugebiet in Groß Ilsede ein Wohnhaus. 

Lob für die Betreuung durch die Wirtschaftsförderung in Ilsede

„In Hannover-Lahe, wo das Unternehmen zurzeit sitzt, steht mir nur ein relativ kleines Objekt zur Verfügung, das ich gemietet habe. Ich habe aber entschieden, ein Grundstück zu kaufen, auf dem ich Büro und Lager zusammenführen kann, und bin in Ilsede fündig geworden“, berichtet Löwenstrom. Die Betreuung durch die Wirtschaftsförderung der Gemeinde sei sehr gut gewesen, und so habe er sich entschieden, dorthin überzusiedeln und ein rund 3000 Quadratmeter großes Areal auf dem ehemaligen Hüttengelände zu kaufen, um alle Unternehmensteile an einem Standort zusammenzuführen. Das Außenlager hat er schon vor einiger Zeit nach Ilsede verlegt, derzeit im Bau sind ein Bürogebäude in Fertigbauweise und ein Lager für Ersatzteile und Zubehör. Im Frühjahr 2022 will Löwenstrom komplett umziehen.

„Wir vermieten und verkaufen Autoanhänger in ganz unterschiedlichen Ausführungen“, erklärt er. Seine Kunden kämen aus ganz Deutschland, vieles werde über das Internet abgewickelt. Über den Winter sei es in seiner Branche sehr ruhig. Zum Beginn des Hauptgeschäftes im Frühjahr bis zu den Sommerferien, wenn die Menschen Anhänger für Gartenarbeiten oder ihre Hobbys brauchen, möchte Löwenstrom dann komplett nach Ilsede gewechselt sein. „Dann wollen die Kunden ihren neuen Anhänger am liebsten sofort haben, deshalb ist es wichtig, ein ausreichendes Angebot direkt vorhalten zu können. Am neuen Standort habe ich ausreichend Platz dafür“, freut sich Löwenstrom, der bis zu drei Mitarbeiter beschäftigt.

Die Ilseder Firma Mauerwerk Hausbau errichtet auf dem Hüttengelände zurzeit eine Lagerhalle samt Bürotrakt. Quelle: Ralf Büchler

Mauerwerk Hausbau will Lager und Logistik optimieren

Ein Stück weiter wird ebenfalls kräftig gebaut: Die junge, in Groß Ilsede ansässige Baufirma Mauerwerk Hausbau errichtet dort auf einem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück eine Lagerhalle samt Bürotrakt. Baubeginn war im Frühjahr dieses Jahres, die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Laut Mauerwerk-Gründer Vardan Tigranyan wird eine sechsstellige Summe investiert, um die Bereiche Lager und Logistik zu optimieren. Das Unternehmen betreibt in Ilsede im ehemaligen Schuhhaus Werner an der Gerhardstraße bereits ein Informations- und Beratungszentrum. „Dieses soll dort auch bleiben, die neue Zentrale im Gewerbegebiet in der Nähe des Lidl-Supermarktes soll vor allem dem Handwerker-Bereich dienen“, betont Tigranyan. Im Baubereich gebe es immer wieder Restmengen, für die Lagerflächen benötigt würden. Zudem werde es durch mehr Platz möglich, größere Materialmengen zu kaufen und so durch Kostenvorteile zu profitieren und das Benötigte zudem schnell zur Hand zu haben.

Sabrina Könecke ist mit ihrem Studio „Mein Yoga-Ding“ in die Villa am Rathaus in Groß Ilsede umgezogen. Quelle: Privat

In der Rathaus-Villa gibt es Yoga-Kurse

Neu auf dem ehemaligen Hüttengelände ist das Yoga-Studio „Mein Yoga-Ding“ von Sabrina Könecke, das vor einigen Wochen von Groß Bülten in die Villa gegenüber dem Rathaus umgezogen ist, in der sich von 2010 bis 2014 ein Puppenmuseum befand. „Ich habe schon länger nach neuen Räumen gesucht, weil es am alten Standort zu eng geworden ist. Im Internet bin ich dann fündig geworden. Von der Atmosphäre in der Villa war ich sofort total begeistert“, betont Könecke. Nun stehen ihr mit allen Nebenräumen knapp 200 Quadratmeter zur Verfügung, Herzstück ist der große Yoga-Raum mit rund 70 Quadratmetern, der auch von der Yoga-Lehrerin Constanze Prediger genutzt wird. Könecke ist seit 2017 selbstständig, „wobei man das Corona-Jahr eigentlich gar nicht mitzählen kann“, sagt sie.

Wer sich für ein Gewerbegrundstück auf dem ehemaligen Hüttengelände in Groß Ilsede interessiert, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen. Weitere Informationen gibt die Wirtschaftsförderin der Gemeinde Ilsede, Joline Seiler. Sie ist telefonisch (05172/411810) oder per E-Mail (j.seiler@ilsede.de) zu erreichen.

Von Kerstin Wosnitza