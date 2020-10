Anmeldungen fürs Ilseder Ferienprogramm im Oktober möglich

Ilsede

Die Organisatoren des Ilseder Ferienprogramms sind zufrieden mit dem Programm des vergangenen Sommers, das auch unter Corona-Bedingungen stattfinden konnte. Doch die nächsten Herbstferien stehen schon bevor: „Lange Zeit war es für uns unklar, ob es in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie ein Ferienprogramm geben kann. Aber es ist uns gelungen, kurzfristig auch eines für die Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober zu entwickeln“, sagt Klaus Grimm.

Wie schon im Sommer gelten für alle Angebote die vorgegebenen Corona-Hygienevorschriften und Abstandsregelungen. „Eine Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung ist jedoch aufgrund der Vorgaben auch in den Herbstferien nicht möglich“, so Grimm.

Anmeldung und Ferienpass erforderlich

Für alle geplanten Veranstaltungen sind eine Anmeldung und ein Ferienpass erforderlich. Dieser wird bei der Anmeldung im Jugendzentrum Badehaus in Ölsburg kostenlos ausgegeben, sofern das Kind noch einen Pass aus den Sommerferien hat. Anderenfalls kostet der Herbstferien-Pass fünf Euro. Wird eine Veranstaltung mehrfach angeboten, ist nur eine Anmeldung pro Kind möglich. Zum Programm in den Herbstferien gehören unter anderem die Angebote Töpfern, ein Foto-Workshop, Basteln, Drachenbau und Trike-Fahrten.

Das Programmheft und Anmeldungen sind bei folgenden Stellen erhältlich: Der kleine Laden ( Adenstedt), Postagentur Schuchardt (Bülten), Postagentur Junkernberg ( Gadenstedt), DRK-Kleidershop ( Groß Bülten), Buchhandel Quindel, Currywurst & Coffee, Teehaus Weide (alle drei in Groß Ilsede), Fleischerei Schierding (Groß Lafferde), Landbäckerei Grete (Klein Ilsede), Fleischerei Müller (Oberg) sowie E-Center an der Info, Jugendzentrum Badehaus und Classic-Tankstelle Klimaschka (alle drei in Ölsburg). Die ausgefüllten Anmeldungen nehmen die Mitarbeiter im Jugendzentrum Badehaus (An der Fuhse 2, Ölsburg) am Mittwoch, 7. Oktober, von 18 bis 20 Uhr entgegen. Hierbei sind die Abstandsregelungen zu beachten, zudem müssen Besucher Mund-Nasen-Schutz tragen.

Von Dennis Nobbe