Adensedt

Ein kurzes Wupp – und dann war bei den Dettmers an der Großen Straße in Adenstedt das Internet weg. Distanzlernen, Homeoffice, Kabelfernsehen und der Kontakt zu den Freunden waren von einem Moment zum anderen nicht mehr möglich. Mehr als vier Wochen lang musste sich die vierköpfige Familie gedulden, bis die Störung behoben war. Besonders ärgerlich sei aber der schlechte Kundenservice des Unternehmens Vodafone, sagt Vater Andreas Dettmer. Er hat viel Zeit und Nerven gebraucht, um die Situation einigermaßen zu meistern. Nachbarn waren ebenfalls betroffen.

Am 1. April um 11.20 Uhr trat die Störung auf. „Direkt vor unserem Haus haben Bauarbeiten stattgefunden. Da lag ein Zusammenhang sehr nahe“, sagt Dettmer, zumal seine Nachbarn, die Eheleute Kloster, dasselbe erlebten. Bis zum 29. April hat es gedauert, dann waren beide Haushalte endlich wieder übers Kabel stabil am Netz. Bei den Giesemanns, die ebenfalls in der Nachbarschaft wohnen, ist die Verbindung sehr hakelig.

Teenager konnte keinen Kontakt zu Freunden halten

„Meine Frau und ich arbeiten zurzeit abwechselnd von zu Hause aus und sind dafür auf das Internet angewiesen“, sagt der Familienvater. Sohn Jonas besucht die neunte Klasse eines Gymnasiums. Zum Teil fiel die Störung zwar in die Osterferien, der 14-Jährige konnte jedoch immerhin rund zwei Wochen lang nicht am Online-Unterricht teilnehmen. Für den Teenager womöglich noch schlimmer: Der Kontakt zu den Freunden, der zurzeit ohnehin nur digital aufrecht erhalten werden kann, war gar nicht mehr möglich. Glück hatte die zehnjährige Marie, die in die vierte Klasse geht: „Sie war im Wechselunterricht und deshalb nicht ganz so sehr aufs Internet angewiesen“, sagt der Vater.

Bei so langer Störung sollte es Lösungsangebote geben

Er habe sich nach dem Auftreten der Störung sofort mit Vodafone in Verbindung gesetzt – nicht ahnend, dass dieses erste Telefonat der Beginn eines mehr als vierwöchigen Nervenkriegs sein würde. Mehrmals seien Techniker geschickt worden, einer dieser Besuche wurde den Dettmers zunächst sogar in Rechnung gestellt. „Dass es dauern kann, bis ein größerer Schaden behoben ist, verstehe ich ja. Aber dann erwarte ich Lösungsangebote“, erklärt der technik-affine Adenstedter verärgert.

Das Entgegenkommen seitens des Netzanbieters sei mehr als zögerlich gewesen. Er habe selbst Vorschläge machen und immer wieder nachhaken müssen. Besonders nervig: Der Kontakt läuft über eine Hotline mit immer anderen Gesprächspartnern, denen der Sachverhalt bei jedem Anruf aufs Neue erklärt werden müsse. „Ich habe genau dieselben Erfahrungen gemacht“, sagt Hans-Joachim Kloster.

Vodafone-Sprecher räumt Versäumnisse ein

„Das ist tatsächlich sehr ungünstig gelaufen“, räumt Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf ein. Die Mitarbeitenden in der Kundenbetreuung hätten sehr wohl die Möglichkeit, Übergangslösungen anzubieten. Warum das hier nicht zur Zufriedenheit des Kunden erfolgt sei, sei zu klären. Technisch handelt es sich laut Petendorf um zwei verschiedene, voneinander unabhängige Störungen, die nahezu zeitgleich aufgetreten seien. Zum einen habe es ab dem 1. April – also unmittelbar vor dem Osterwochenende – ein Problem mit dem Hausübergabepunkt gegeben, das mit den Bauarbeiten nichts zu tun hatte und das vermutlich für die bis jetzt andauernden Probleme bei den Giesemanns verantwortlich ist. Am 7. April, kurz nach Ostern, sei dann zudem noch ein Kabel beschädigt worden.

„Dies alles zu analysieren hat einige Zeit in Anspruch genommen. Und dann waren für die Reparatur des Kabels Tiefbauarbeiten nötig, für die ein gewisser zeitlicher Vorlauf nötig ist“, erklärt Pletendorf. Erschwerend käme hinzu, dass die Netzpläne nicht mit der tatsächlichen Lage der Kabel übereinstimmen. „Dass es bei der Gemengelage vier Wochen dauert, bis der Schaden behoben ist, ist nicht ungewöhnlich – im Gegenteil, das ist sogar eher schnell“, macht er deutlich.

Von Kerstin Wosnitza