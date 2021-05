Adenstedt

Unbekannte Täter haben versucht in der Nacht zu Montag die Tür einer Scheune am Waldwinkel in Adenstedt aufzuhebeln. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Als Tatzeitraum gab Polizeisprecherin Pia Sauer Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr, an.

200 Euro Schaden

Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls ein.

Von Jan Tiemann