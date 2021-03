Adenstedt

Derzeit noch unbekannte Täter haben widerrechtlich das Gelände des Sportplatzes an der Lahstraße in Adenstedt betreten und im weiteren Tatverlauf versucht, die Terrassentür des Sporthauses aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 1. März, 16 Uhr, und Dienstag, 2. März, 16.30 Uhr. Ein Zutritt zum Haus gelang den Tätern nicht, es entstand jedoch ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von der Redaktion