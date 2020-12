Adenstedt: Eine Tote bei Wohnhausbrand

Adenstedt

Bei einem Wohnhausbrand in Adenstedt ist in der Nacht zu Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Kurz nach Mitternacht waren die Feuerwehren aus der Gemeinde Ilsede alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Eingangsbereich des Gebäudes an der Großen Straße in Flammen.

Großeinsatz der Feuerwehr in Adenstedt. Quelle: Phil Lux

Schnell war klar, dass eine Person vermisst wurde. Zwei Trupps der Feuerwehr durchsuchten das komplett verqualmte Gebäude, konnten die ältere Damen jedoch nur noch leblos in dem Gebäude auffinden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin.

Schadenhöhe ist noch unklar

Zum Einsatz kam unter anderem eine Drehleiter. Vor Ort – in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache – waren unter anderem die Feuerwehren aus Adenstedt, Ilsede, Gadenstedt und Peine. Die Schadenhöhe ist noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

