Adenstedt

Am Sonntag haben die Gottesdienste im Kirchenkreis unter dem Motto des Dankens gestanden – für die Ernte, und ganz aktuell, sauberes Wasser. In der St.-Briccius-Kirche in Adenstedt wurde dieser Dank noch erweitert: Pastor Burkhard Kugelann verabschiedete das Ehepaar Doris und Hans-Joachim Kloster nach mehr als vier Jahrzehnten ehren- und hauptamtlicher Tätigkeit. Zugleich führte er Tatjana Wagner als neue Pfarrsekretärin ein.

„Das Ehrenamt ist im kirchlichen Leben nicht nur wünschenswert, sondern unverzichtbar und dennoch keinesfalls selbstverständlich“, begrüßte der Pastor die Besucher. Dann schilderte er kurz den Werdegang von Hans-Joachim Kloster in der Gemeinde. Er kam 1976 nach Adenstedt und brachte seine vieljährigen Erfahrungen aus der Jugendarbeit ein. 1988 übernahm er für zwei Wahlperioden auch Verantwortung im Kirchenvorstand. Da war er vor allem für Bauangelegenheiten eine gut qualifizierte Stimme: Kloster war 40 Jahre Leiter des Fachbereichs Planen, Umwelt und Bauen bei der Gemeinde Ilsede, bevor er 2016 in den Ruhestand ging.

Kloster hat sich 20 Jahre lang um den Gemeindebrief gekümmert

Vor 20 Jahren übernahm Kloster die komplette monatliche Erstellung und redaktionelle Bearbeitung des Gemeindebriefes, kümmerte sich um die Verteilung und sorgte als „Gemeindefotograf“ auch gleich selbst für Bilder. Ein ganz spezielles Interesse bestand von Anfang an für die Musik. Zunächst verstärkte er als Schlagzeuger die Kirchenrockband Ichtys aus Gadenstedt. Mit Mitte 50 erlernte er das Gitarre-Spielen und baute die Gitarrengruppe Fissmoll aus Oberg mit auf. Diese sorgte auch für den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes, unter anderem mit dem eigens geschriebenen Lied „40 Jahre sind genug!“

Mit dem Segen entließ Pastor Kugelann nicht nur Kloster aus seinen zahlreichen Ämtern, sondern auch dessen Frau Doris, die mehr als 26 Jahre das Pfarrbüro gemanagt hat. „Sie war bei variablen Bürozeiten stets zuverlässig dort zur Stelle, wo sie gebraucht wurde. Darüber hinaus war sie sich nie zu schade, weitere Dienste ehrenamtlich auszuführen. Sie hat dadurch dem Pfarramtsinhaber viele Wege und viele Verwaltungsaufgaben abgenommen“, lobte der Pastor.

Tatjana Wagner ist neue Pfarrsekretärin

Nachfolgerin im Pfarrbüro wird Tatjana Wagner, die sich zuvor schon viele Jahre in der Kinderkirche und bei der Vorbereitung und Aufführung der Krippenspiele engagiert und verdient gemacht hat. Pastor Kugelann führte sie im Gottesdienst in ihr neues Amt ein und gab ihr den Segen für die künftige Tätigkeit mit auf den Weg.

Von Kerstin Wosnitza