Groß Ilsede

Das Team der Gebläsehalle sucht Künstler, die ihre Kunstwerke oder -stücke der Öffentlichkeit präsentieren möchten. Dazu können bis zum 25. März Videos an info@geblaesehalle.com gesendet werden. Eine Jury kürt die anspruchsvollsten, lustigsten oder gewagtesten Einsendungen. Einzige Voraussetzungen: Der Auftritt muss auf einer vier mal drei Meter großen Bühne möglich sein und darf veröffentlicht werden.

Lockdown bietet Zeit für Kreativität

„Insbesondere während des Lockdowns ist viel Zeit für Kreativität entstanden“, sagt Projektleiterin Nina Kaiser, die das Konzept entworfen hat. „Mit dem Projekt ,5 Minuten Ruhm’ möchten wir Kunst wieder eine Bühne bieten“, so die Hannoveranerin weiter. Am 7. April können die Gewinner in der Gebläsehalle auftreten. „Aus pandemischen Gründen geht das leider nur ohne Zuschauer“, bedauert Kaiser. Die Auftritte werden aber aufgezeichnet, bearbeitet und dann auf den sozialen Kanälen der Gebläsehalle veröffentlicht.

Neben der Öffentlichkeitswirkung verfolgt das Team der Gebläsehalle damit noch ein weiteres Ziel: Sie unterstützt eine durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogene Branche, denn im Rahmen des Projektes findet die Abschlussprüfung zum Veranstaltungstechniker eines technischen Dienstleisters der von der Wito betriebenen Location statt.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind einsehbar unter https://facebook.com/geblaesehalle und https://www.instagram.com/geblaesehalle.

Von Kerstin Wosnitza