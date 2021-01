Hohenhameln

Malte Cavalli (50) hat ein Ziel: Er möchte Bürgermeister in Hohenhameln werden. Das weiß er schon länger: Schon vor drei Jahren schmiedete er Pläne dafür. Nun wird es ernst, denn im September steht die Wahl an. Der noch amtierende Bürgermeister Lutz Erwig (61) lässt sich nicht mehr als Kandidat aufstellen – er möchte kürzer treten und Belastungssituationen reduzieren.

Malte Cavalli möchte Bürgermeister in Hohenhameln werden Quelle: Privat

Dafür möchte sich Cavalli in Hohenhameln einsetzen

Cavalli möchte die Chance im Herbst nutzen: „Ich bin vor kurzem 50 Jahre alt geworden und habe nur jetzt die Chance, um für zwei Perioden als Bürgermeister etwas zu voranzubringen“, sagt der Hohenhamler. Und Ideen habe er viele: Der Wohnraum in Hohenhameln könnte schneller wachsen, auch das altersgerechte Wohnen will er sich auf die Fahne schreiben. Entwicklungspotenzial sei dafür in jedem Fall vorhanden. Und: „In der Energiewende muss sich etwas tun, genauso wie wir das Schwimmbad im Auge behalten müssen“, sagt der 50-Jährige. Zudem habe er eine gute Verbindungen zu den benachbarten Bürgermeistern im Kreis Hildesheim. Im Falle eines Wahlsiegs, möchte er an die Arbeit von Lutz Erwig anknüpfen. „Wir haben ihn immer für den Richtigen gehalten“, sagt Cavalli.

FDP-Kreisvorstand stimmte ab

Vom FDP-Kreisvorstand wurde Cavalli bereits einstimmig als Kandidat gewählt. „Wir sind hocherfreut, dass sich Malte Cavalli zur Verfügung stellt. Seine Qualitäten hat er bereits im Kreistag sowie im Gemeinde- und Ortsrat unter Beweis gestellt“, sagt der FDP-Kreisvorsitzende Holger Flöge, „wir hoffen auf einen liberalen Bürgermeister.“

Der FDP-Kreisvorsitzende Holger Flöge (li) und Bürgermeister-Kandidat Malte Cavalli. Quelle: FDP

Deshalb ist Cavalli überzeugt, dass er der Richtige ist: „Als Versicherungskaufmann kenne ich mich mit Gesetzen und Verwaltungsangelegenheiten aus“. Seit fünf Jahren wirkt er im Kreistag mit, ist im Gemeinde- und Ortsrat tätig. Seine Motivation: „Mich reizt die Aufgabe sehr. Ich trete an, um für die Gemeinde etwas nach vorne zu bringen.“

Cavallis ehrenamtliches Engagement

Die Gemeinde Hohenhameln kennt der 50 Jährige auch aus verschiedenen Ehrenämtern: „Ich war 15 Jahre Vorsitzender des Kulturvereins, und bin auch jetzt noch im Vorstand.“ Auch bei den Karnevalisten im Club der Oberbürgermeister ist Cavalli aktiv – 2014 selbst als Oberbürgermeister mit dem Titel „ Malte, das postende Alfatier“ und derzeit als Sprecher des Vereins.

Malte Cavalli: Zur Person Malte Cavalli wurde am 18. November 1970 in Hildesheim geboren. Aufgewachsen ist er in Lühnde (Gemeinde Algermissen/Landkreis Hildesheim). Seit dem Jahr 2000 wohnt er in Hohenhameln. Malte Cavalli ist mit Corinna Cavalli verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine Freizeit verbringt er gerne beim Campen. Mitglied bei der FDP ist Cavalli seit 1994, seit November 2016 ist er Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag Peine, seit fast zehn Jahren ist er als Vorsitzender der FDP-Fraktion im Gemeinderat Hohenhameln tätig sowie Mitglied im Gemeinde- und Ortsrat Hohenhameln.

Seine berufliche Selbstständigkeit will Cavalli aufgeben, falls er die Wahl gewinnt. Im Moment leitet er die Vertretung der VGH in Hohenhameln und kümmert sich um die Versicherungsangelegenheiten seiner Kunden. „Ein potenzieller Nachfolger ist gefunden“, sagt der Bürgermeister-Kandidat. Und seine Familie? „Die steht hinter mir“, sagt der zweifache Vater.

Lutz Erwig verabschiedet sich aus dem Amt: Wie geht es bei der SPD weiter?

Noch im Amt ist Lutz Erwig, der aber ab Herbst verstärkt seine Work-Life-Balance in den Griff bekommen möchte und beide Enkelkinder häufiger besuchen will. Erwig betonte, seiner Gesundheit mehr Aufmerksamkeit schenken zu wollen. Seine Tätigkeit beim Wasserverband Peine möchte er allerdings fortzuführen. Der 61-Jährige ist seit 20 Jahren im Rat der Gemeinde Hohenhameln, 15 Jahre davon als hauptamtlicher Bürgermeister.

Ein neuer Kandidat ist noch nicht gefunden. „Wir hatten gehofft, dass Lutz Erwig noch weitermacht“, sagt der SPD-Ortsvereinvorsitzende Ulrich Helwes. Nun müsste in den Ortsabteilungen und Ortsverbänden Ausschau nach einem neuen Kandidaten gehalten werden, der „Interesse und das Zeug dazu hat.“ Eine Mitgliederversammlung sei wegen Corona derzeit schwer einzuberufen. „Das kann auch bis April dauern“, sagt Helwes.

Was plant die CDU ?

Auch wer für die CDU ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters geschickt wird, steht noch nicht fest. Das teilt der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Strube mit. Voraussichtlich Anfang oder Mitte Februar soll eine Entscheidung getroffen werden.

Von Nina Schacht