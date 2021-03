Hohenhameln

Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 12. September in der Gemeinde Hohenhameln steht fest: Uwe Semper wird sich für die SPD um das Amt des Verwaltungschefs bewerben. Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins hat ihn am Dienstagabend offiziell bestätigt.

Semper hat bereits jahrzehntelang kommunalpolitische Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen gesammelt. Seit 25 Jahren ist er Ortsvorsteher in Bründeln, ebenso lange Mitglied im Gemeinderat und seit zehn Jahren hat er einen Sitz im Peiner Kreistag. Der Diplom-Verwaltungswirt hat viele Jahre das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth geleitet und bringt damit auch eine Menge Führungserfahrung mit.

Lust und Energie, noch einmal etwas anzupacken

Eigentlich ist der 63-Jährige schon im Ruhestand, „aber ich habe Lust und die Energie, noch einmal etwas anzupacken“, betont er. Der SPD-Ortsverein und die Ortsabteilungen seien auf ihn zugekommen und hätten ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, sich als Bürgermeister zu bewerben und möglicherweise dann auch ins Rathaus einzuziehen. „Nach kurzer Bedenkzeit und natürlich in Absprache mit meiner Frau habe ich dann zugesagt“, sagt Semper. Amtsinhaber Lutz Erwig (SPD) hatte vorher angekündigt, dass er bei der Wahl nicht mehr antritt.

Von Kerstin Wosnitza