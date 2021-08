Clauen/Peine

Eine Clauener Abordnung hat am Freitag dem Ersten Kreisrat Henning Heiß (SPD) 565 Unterschriften von Clauener Bürgerinnen und Bürgern übergeben, die sich so auf diese Weise gegen die geplante Grundwasserentnahme aussprechen. Die Zahl kann sich sehen lassen: Ihre Unterschrift leisten durften in dem 1000-Seelen-Dorf nur wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger.

Bürger sorgen sich um die Standfestigkeit ihrer Häuser

Besorgte Clauener hatten die Unterschriften gegen die geplante Grundwasserentnahme im Ort gesammelt und diese der Kreisspitze überbracht. Hintergrund: Ein Landwirt aus Groß Lobcke will das Wasser aus der Gemarkung Clauen verwenden, um damit seine Felder zu beregnen. In einem ausführlichen Gespräch erläuterten die Bürgerinnen und Bürger nochmals die Sorgen, dass durch die Grundwasserentnahme die Standfestigkeit der Häuser gefährdet werden könne. Dabei verdeutlicht wurde auch die emotional aufgeladene Stimmungslage im Ort.

Heiß zeigte viel Verständnis für die Sorgen und den Unmut. Er versicherte, dass die Bedenken der Bevölkerung sehr ernst genommen werden. „Die Belange der Bürgerinnen und Bürger werden im Genehmigungsprozess natürlich berücksichtigt. Eine Entscheidung ist noch völlig offen, ein Antrag ist noch nicht gestellt worden. Im Antragsverfahren muss zunächst durch ein Gutachten nachgewiesen werden, dass durch die Grundwasserentnahme keine Schäden entstehen werden“, so Heiß.

Da es hier um ein standardisiertes Verfahren handelt, bei dem eine Bürgerbeteiligung nicht vorgesehen ist, haben Wolfgang Miethke und Werner Zimmer im Rahmen der Unterschriftenübergabe gleichzeitig den Antrag auf Beteiligung im Verfahren gestellt. „Wir halten unser Eigentum für gefährdet und sehen daher unsere rechtlichen Interessen berührt“, erläuterte Miethke.

Von Kerstin Wosnitza