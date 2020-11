Ungewöhnlich: Wolf am helllichten Tag bei Harber gesichtet

Harber

Ein bei Harber aufgenommenes Video hat kürzlich in den sozialen Netzwerken für Furore gesorgt: Es zeigt – zumindest höchstwahrscheinlich – einen Wolf, der am helllichten Tag über die Straße auf ein Feld läuft. Sowohl die Tageszeit als auch die Gegend seien zumindest bislang eher untypisch für die Tiere, sagt der für den Kreis Peine zuständige Wolfsberater Lüder Richter.

Das mit dem Handy von einem Fahrzeug aus aufgenommene Video ist nur wenige Sekunden lang. Zu sehen ist ein Raubtier, das im hohen Tempo außerorts von links nach rechts über eine Straße läuft. Auf den ersten Blick könnte es auch ein Hund sein, doch das schließt Richter tendenziell aus: „Aufgrund des Verhaltens und des Aussehens des Tieres gehe ich von einem Wolf aus“, sagt der Experte. Markant seien zum Beispiel die schwarze Schwanzspitze und der Fellstrich auf dem Rücken.

Verbreitungsgebiet der Wölfe ist eher im Nordwesten des Landkreises

„Es kommt selten vor, dass man einen Wolf tagsüber sieht, die Tiere sind eher nachtaktiv. Manchmal sind sie auch in den ganz frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag, wenn es bereits dunkel wird, unterwegs“, so Richter. Überhaupt habe er bislang wenig über Wölfe in der Gemeinde Hohenhameln gehört. „Ihr Verbreitungsgebiet ist eigentlich eher im Nordwesten des Landkreises.“

In der Gemeinde Edemissen habe es zuletzt mehrere durch Wölfe gerissene Nutztiere gegeben. „Vermutlich war es das Wolfsrudel aus dem Burgdorfer Holz“, meint Richter. „Wölfe legen nachts erhebliche Strecken zurück – bis zu 70 Kilometer, wenn es sein muss.“

Wölfe jagen während der kalten Jahreszeit mehr Wildtiere

Dass in letzter Zeit weniger Wolfsrisse gemeldet wurde, habe einen ganz einfachen Grund, erklärt der Wolfsberater: „Viele Nutztiere, etwa Schafe, werden während der kalten Jahreszeit nachts nicht oder nur sehr selten draußen gehalten.“ Und da die Nächte die Jagdzeit der Wölfe ist, finden sie auf den Weiden dann keine Nutztiere. Doch das bedeute nicht, dass die Wölfe nicht mehr im Kreis Peine unterwegs sind: „Nun müssen sie Wildtiere jagen – und ziehen dabei womöglich noch größere Kreise“, sagt Richter. Es sei durchaus möglich, dass dabei einer der Wölfe aus dem Burgdorfer-Holz-Rudel bis in die Gemeinde Hohenhameln vorgedrungen ist.

