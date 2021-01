Unfall in Harber: Lkw kommt von Straße ab und kracht gegen Haus

Harber

Mit einem Lastwagen samt Anhänger ist ein 35-Jähriger am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Straße Im Großen Freien in Harber unterwegs gewesen. Er fuhr auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Haimar, wo sein Gespann auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Lkw überfuhr anschließend eine Grundstücksbegrenzung und krachte gegen ein angrenzendes Wohnhaus.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Allerdings wurden der Lastwagen und der Anhänger schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Von der Redaktion