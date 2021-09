Um 20.02 Uhr steht fest: Uwe Semper wird Bürgermeister von Hohenhameln

Hohenhameln

Was für ein Krimi: Zwar hat Uwe Semper (SPD) bei der Bürgermeister-Stichwahl in Hohenhameln den ganzen Abend vor Anja Böttcher (CDU) gelegen, aber zwischendurch war dieser Vorsprung denkbar knapp. Um 20.02 Uhr stand dann fest: Der Sozialdemokrat hat die Wahl für sich entschieden und wird der nächste Bürgermeister der Gemeinde.

Letztlich fiel das Ergebnis deutlich aus

Letztlich fiel das Ergebnis mit 54,4 Prozent für Semper und 45,6 Prozent für Böttcher doch noch recht deutlich aus. „Es war ein langer Wahlkampf. Für mich ist das Ergebnis so ausgefallen, wie ich es erhofft habe, aber nicht zwingend erwarten konnte“, sagte er kurz nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses gegenüber der PAZ. Er hat den Wahlabend mit anderen Bürgern bei Fassbier und Gegrilltem am Schützenhaus in seinem Heimatort Bründeln verbracht.

Aus seiner Sicht sei es von beiden Seiten ein fairer Wahlkampf gewesen. „Mir ging es darum, meine Vorzüge deutlich zu machen, nicht meine Mitbewerberin persönlich anzugreifen. Das ist nicht mein Stil“, sagt er. Auf den Amtsantritt werde er sich mit Unterstützung des derzeitigen Bürgermeisters Lutz Erwig (SPD) gründlich vorbereiten. Semper ist bereits seit rund 25 Jahren ehrenamtlich kommunalpolitisch tätig, unter anderem im Rat der Gemeinde Hohenhameln. Bei der Kommunalwahl am 12. September hat er mit 2177 von allen Kandidaten mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Da er als Bürgermeister aber kraft Amtes Mitglied des Rates ist, wird es nun für ihn einen Nachrücker geben.

Zukunft der Gemeinde gemeinsam entwickeln

„Ich bin zwar enttäuscht, denn natürlich bin ich angetreten, um Bürgermeisterin von Hohenhameln zu werden. Aber letztlich entscheiden die Wähler und selbstverständlich akzeptiere ich deren Votum“, sagt Böttcher. Sie habe Semper noch am Wahlabend telefonisch zu seinem Erfolg gratuliert.

Für sie als Seiteneinsteigerin sei es ein gutes Ergebnis. „Ich danke allen, die mich unterstützt und mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben“, so die Christdemokratin. „Letztlich geht es ja nicht um die Person des Bürgermeisters, sondern um die Zukunft der Gemeinde, die es nun gemeinsam zu entwickeln gilt“, blickt sie nach vorn. Bei der Wahl für den künftigen Gemeinderat hatten ihr 1028 Wähler ihre Stimmen gegeben. Künftig wird sie dort vertreten sein.

Semper hatte in Bründeln ein Heimspiel

Ein klares Heimspiel hatte Semper in Bründeln, wo er zu Hause ist und sich als Ortsvorsteher für die Interessen des Dorfes einsetzt. Gleich die erste Schnellmeldung kam von dort, und das Ergebnis war deutlich: 79,4 Prozent der Bründelner hatten für Semper votiert. Kurioses Detail Besonders klar vorn lag er mit 70,5 Prozent auch in Clauen – von dort kam die letzte Schnellmeldung. So dass sowohl die erste als auch die letzte Meldung auf Sempers Konto ging.

Aber nicht in allen Ortschaften hatte er die Nase vorn. In Haber zum Beispiel hätten 60,1 Prozent der Wähler lieber Böttcher im Rathaus gesehen, und im Kernort hatte sie in allen drei Wahlbezirken die Mehrheit hinter sich. Insgesamt hatte sie in sechs der 15 Wahlbezirke die Nase vorn. Von ihrem Wahlrecht haben 71,1 Prozent Gebrauch gemacht.

Von Kerstin Wosnitza