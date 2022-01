Sportvereine wieder bei Investitionen unterstützen, den Radverkehr gezielt attraktiver machen und ein digitales Anmeldeverfahren für Kita-Plätze – das nur einige der Themen, um die es in der kommenden Ratssitzung in Hohenhameln gehen soll. Worum es sich dabei konkret handelt und was noch beschlossen werden soll, lesen Sie hier.