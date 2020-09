Stromausfall in Hohenhameln nach Verkehrsunfall

Hohenhameln

Wegen eines Verkehrsunfalles hat es am Freitag in Hohenhameln vereinzelt einen kurzfristigen Stromausfall in einigen Haushalten gegeben. Eine 68-jährige Autofahrerin sei mit ihrem Wagen um 17.22 Uhr auf der Clauener Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Stromverteilerkasten kollidiert, berichtete eine Polizistin am Samstag. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Mitarbeiter des Netzbetreibers Avacon waren umgehend an der Unfallstelle, um den Schaden zu beheben. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln war ebenfalls im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab.

Von Jan Tiemann