Steinbach-Gelände Hohenhameln: Abrissarbeiten stehen kurz vor Abschluss

Hohenhameln

Wo früher die Firma Steinbach an der Clauener Straße in Hohenhameln Nussknacker produziert hat, stehen jetzt nur noch ein paar Gebäudereste. Der Rest wurde schon dem Erdboden gleichgemacht, zahlreiche Trümmerberge sind über das ganze Areal verteilt. Die Abrissarbeiten neigen sich nun dem Ende zu, teilt Lutz Erwig (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Hohenhameln, mit. Entstehen soll an der Stelle Platz für eine neue Kindertagesstätte und seniorengerechtes Wohnen.

„Der Bau unseres neues Kindergartens kann dann in absehbarer Zeit auf den Weg gebracht werden“, sagt Erwig. „Außerdem entwickelt sich insgesamt hoffentlich ein schönes Quartier für Jung und Alt.“ Während die Gemeinde für die Kita zuständig ist, übernimmt den Teil mit den Wohnungen die Hanseatic Group aus Hildesheim. Der Immobilienkonzern erwarb das etwa 11 500 Quadratmeter große Gelände im vergangenen Jahr.

Je zwei neue Kindergarten- und Kinderkrippen-Gruppen

3,2 Millionen Euro plant die Gemeinde für ihren Bereich ein: Vorgesehen sind Räume für jeweils zwei Kindergarten- und Kinderkrippen-Gruppen. Die Erteilung der Baugenehmigung stehe derzeit noch aus, so der Bürgermeister. Etwas kompliziert sei die Aktualisierung im Grundbuch gewesen: „Das Steinbach-Gelände war rechtlich gesehen in mehrere einzelne Grundstücke unterteilt, das Problem musste erst einmal gelöst werden“, schildert Erwig.

Das Familienunternehmen Steinbach stellte seinen Betrieb in Hohenhameln im Jahr 2016 endgültig ein, nachdem 2015 Insolvenz angemeldet worden war. Zwar gab es schon 2017 Pläne für eine Nachnutzung des Areals, doch fand die Gemeinde keinen geeigneten Investor. In die Wege geleitet wurde zuerst eine Zusammenarbeit mit der Projekt-GmbH der Volksbank und dem Peiner Investor Horst Salzwedel, doch scheiterte das Projekt daran, dass man sich nicht auf einen Kaufpreis einigen konnte. Nach einer weiteren Ausschreibung konnte die Gemeinde die Hanseatic Group als neuen Partner gewinnen.

Von Dennis Nobbe