Soßmar

Um einem Rettungshubschrauber die sichere Landung zu ermöglichen, wurden am Montagabend zwei Feuerwehren eingesetzt: Die Freiwilligen aus Soßmar und Hohenhameln leuchteten den provisorischen Landeplatz für den Helikopter aus, der einen Notarzt eingeflogen hatte. Zudem ging es bei dem Einsatz um eine Türöffnung: Ein älteres Ehepaar befand sich hilflos in seiner Wohnung.

Rüstwagen aus Hohenhameln ist ausgerückt

Der Alarm ging nach Angaben des Sprechers der Gemeinde-Feuerwehren, Sebastian Haupt, um 16.54 Uhr ein. Zunächst sei es um die Türöffnung gegangen, berichtet Pressesprecher der Hohenhamelner Feuerwehren, Sebastian Haupt. Der Über Funk habe die integrierte Leitstelle in Braunschweig dann mitgeteilt, dass zusätzlich ein Landeplatz für den Rettungshubschrauber „Christoph 30“ ausgeleuchtet werden müsse. „ Daraufhin rückte zusätzlich zum Tanklöschfahrzeug auch der Rüstwagen der Hohenhamelner Wehr aus“, sagt Haupt.

Eheleute kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus

An der Einsatzstelle habe Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Marcus Bollinger nach der erfolgten Türöffnung festgestellt, das sich zwei hilflose Personen in der Wohnung aufhielten. Nach kurzer Untersuchung durch den Notarzt seien die knapp 90-jährigen Eheleute leicht verletzt und liegend in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert worden, so Haupt. Im Einsatz waren die Ortswehr Soßmar mit einem Fahrzeug und sechs Kräften, die Ortswehr Hohenhameln mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften, zwei Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 30 mit einem Notarzt und die Polizei.

Von Kerstin Wosnitza