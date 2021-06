Hohenhameln

Nachhaltigkeit ist eines der übergeordneten Themen bei der jüngsten Sitzung des Hohenhamelner Gemeinderats gewesen. So ging es in diversen Anträgen der Fraktionen unter anderem um den Schutz des Grundwassers, Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden und den Ausbau der E-Mobilität-Infrastruktur.

Vorgesehen ist, Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden der Gemeinde zu installieren, die dafür gut geeignet sind. Den entsprechenden Antrag hatte die Grünen-Fraktion gestellt. Der Klimawandel sei deutlich spürbar, sagte die Fraktionsvorsitzende Monika Berkhan. Aber jeder könne „vor der Haustür“ etwas tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Photovoltaikanlagen seien ein guter Schritt – zudem hofft Berkhan, dass auch mehr Gewerbetreibende und Privatpersonen dazu animiert werden, Anlagen auf ihren Dächern zu installieren. Zunächst soll nun geprüft werden, welche gemeindeeigenen Gebäude mit Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit für den Einsatz von Solarenergie geeignet sind.

Auf den Antrag der SPD-Fraktion hin soll die Verwaltung prüfen, ob regionale Energieversorger den Ausbau der Infrastruktur der E-Mobilität auf gemeindlichen Flächen sponsern können. Auch soll geprüft werden, ob sich regionale gewerbliche Kooperationspartner am Ausbau beteiligen möchten. In dem Zusammenhang wies Bürgermeister Lutz Erwig (SPD) auf die Initiative „pe-mobil“ hin. So seien bereits mehrere Flächen vorgeschlagen worden, auf denen E-Ladesäulen aufgebaut werden könnten.

Mehr- statt Einweg bei Lieferungen der Gastronomie

Die örtliche Gastronomie soll eine Investitionshilfe bekommen, um ein Mehrwegsystem einzuführen: Dies hatten die Fraktionen FDP und Grüne beantragt. Der Hintergrund: Besonders während der Corona-Zeit würden viele Restaurants Essen ausliefern. Die Einweg-Verpackungen würden Müll verursachen, der durch ein Mehrwegsystem weitgehend vermieden werden könnte. Um dieses umzusetzen, soll Geld bereit gestellt und Förderrichtlinien erlassen werden. Eine Absprache mit den örtlichen Gastronomen soll erfolgen.

Um den Trinkwasserverbrauch zu reduzieren und das Grundwasser zu schützen, soll die Gemeinde auf Antrag der Grünen-Fraktion prüfen, ob die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation in künftigen Baugebieten vermieden werden kann. Sollte dies der Fall sein, so will man die Grundstückseigentümer darüber informieren. Sie sollen die Wahl haben, ob sie das Regenwasser in den öffentlichen Kanal einleiten oder versickern lassen, was gut für den Grundwasserspiegel sei. Solch eine Versickerung soll künftig auch auf gemeindeeigenen Grundstücken möglich gemacht werden.

Regen- und Brunnenwasser für das Pfannteich-Naturfreibad

Um das Thema Wasser ging es auch im Antrag der CDU: Da das Pfannteich-Naturfreibad in Hohenhameln wegen der vergangenen trockenen Sommer mit einem sinkenden Wasserspiegel zu kämpfen hat, sollen verschiedene Versuche unternommen werden, eine Wasserzufuhr zu ermöglichen. So ist etwa vorgesehen, einen Pumpversuch über den Brunnen am Dehnenweg vorzunehmen und das Wasser in den Pfannteich zu leiten. Das auf den Dächern der Kita Klein Lummerland und der Firma Sewert gesammelte Regenwasser soll ebenfalls für das Freibad genutzt werden. Für die Vorhaben stellt die Gemeinde außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 35 000 Euro zur Verfügung. Alle Anträge wurden vom Rat einstimmig beschlossen.

Das Naturfreibad Pfannteich soll eine Wasserversorgung erhalten. Nun soll geprüft werden, welche Wege sich dafür eignen. Quelle: Archiv

Diskussionen gab es beim Jahresabschluss 2018 und der Entlastung des Bürgermeisters Erwig: Hier bestehe noch Klärungsbedarf meinten die CDU-Fraktion und der parteilose Ratsherr Heiner Goldbeck. Der Grund seien unvollständige Unterlagen bei der Rechnungsprüfung und eine eventuell anstehende Rückzahlung von Fördergeld. Ein Schaden sei allerdings nicht entstanden, betonte Erwig. Er zog die Abstimmung über seine Entlastung zurück, da der entsprechende Punkt des Jahresabschlusses noch einmal geprüft werden soll.

Von Dennis Nobbe