Solschen

Zu einem schweren Unfall auf der L 413 zwischen Equord und Solschen sind am Montagabend die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenhameln, Mehrum und Equord gerufen worden. Ein Mann war in Richtung Solschen von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angabe des Sprechers der Gemeinde-Feuerwehr Hohenhameln, Sebastian Haupt, ging der Alarm um 19.10 Uhr ein. Die Helfer rückten mit dem Hinweis auf einen schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person aus.

Fahrzeug prallt gegen einen Baum

Das Auto war kurz vor der Ortseinfahrt Solschen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. „Der Wage schlitterte zunächst knapp an einem Baum vorbei“, so der Feuerwehr-Sprecher. Dann kollidierte das Fahrzeug mit einem weiteren Baum, dabei wurde die komplette Beifahrerseite aufgerissen und die Fahrertür vom Wagen abgetrennt. Etwa 100 Meter weiter prallte das Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite erneut gegen einen Baum und kam neben dem Seitenstreifen zum Stehen.

Feuerwehr im Einsatz: Die Helfer wurden um 19.10 Uhr alarmiert. Quelle: Ralf Büchler

Die Feuerwehr übernahm an der Unfallstelle die Erstversorgung. „Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht“, so Haupt.

Von Nina Schacht