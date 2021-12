Infrastruktur - SPD-Ratsfraktion in Hohenhameln will Radwege-Planung an der L 413 voranbringen

Die Sozialdemokraten suchen für ihren Vorstoß Unterstützer über die Gemeindegrenzen hinaus, denn insbesondere Solschen und Adenstedt würden ebenfalls profitieren. Ziel ist zunächst die Aufnahme ins Radwegeprogramm des Landes Niedersachsen.