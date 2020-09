Clauen

Die Rübenkampagne ist angelaufen: Bis Ende Januar sollen in der Zuckerfabrik Clauen täglich bis zu 1400 Tonnen Zucker produziert werden. Die Nachfrage hat aufgrund der Corona-Pandemie nur einen leichten Dämpfer erfahren.

„Es wird weniger Zucker verkauft“, sagt Andreas Affeldt, Werksleiter der Zuckerfabrik Clauen. Durch die Absage von Großveranstaltungen und Einschränkungen in der Gastronomie infolge der Corona-Pandemie sei der Absatz von zuckerhaltigen Getränken zurückgegangen. Allerdings mache dies nur einen kleinen Teil des Absatzes aus, betont Nordzucker-Pressesprecher Christian Kionka. Im März dagegen seien durch Hamsterkäufe deutlich höhere Absätze erzielt worden.

Durchschnittlicher Zuckergehalt

Die Rübenerträge in diesem Jahr seien gut, der Zuckergehalt durchschnittlich. Nachdem der Sommer zu trocken begonnen hatte, sorgte der einsetzende Regen gegen Ende des Sommers für deutliche Zuwächse. „In diesem Jahr sehen die Pflanzen besser aus, der Zuckergehalt der Rüben ist mit 17,5 Prozent durchschnittlich, mit steigender Tendenz“, so der Clauener Werksleiter. Er hofft, durch die bessere Konsistenz in diesem Jahr 10 Prozent mehr Rüben verarbeiten zu können als im Vorjahr.

Um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, seien auch im Werk in Clauen verschiedene Maßnahmen ergriffen worden. So seien etwa die vier Schichten im Leitstand getrennt worden. „Wir haben dafür in einem anderen Raum Computer und Telefone installiert, damit bei Schichtübergabe nicht alle Mitarbeiter zusammen im Leitstand sind“, erklärt Affeldt. Zudem seien bessere Filter- und Belüftungsanlagen eingebaut worden. Insgesamt habe man dafür gut 60 000 Euro investiert.

Die Rübenkampagne bezeichnet den Zeitraum, in der die Fabriken Zuckerrüben verarbeiten und dauert von Mitte September bis Januar. In diesem Zeitraum werden in Clauen täglich mehr als 10 000 Tonnen Rüben von rund 1000 landwirtschaftlichen Lieferanten verarbeitet. Diese kommen nicht nur aus dem Landkreis Peine, auch aus umliegende Landkreisen wird geliefert. „Etwa aus einem Umkreis von 25 Kilometern, wir haben ein kompaktes Anbaugebiet hier“, erläutert Affeldt.

500 Laster liefern täglich

Die Anlieferung der Rüben muss bei rund 500 Rübentransportern, die die Clauener Fabrik während der Kampagne pro Tag ansteuern, exakt getaktet sein. „Die Disposition stellt einen Plan auf, welcher Anlieferer, wann wie viel liefern darf, es werden Zeitfenster vergeben“, so der Werksleiter. Angeliefert wird rund um die Uhr – lediglich unterbrochen durch das Sonntagsfahrverbot von Lkw.

Die Fabrik in Clauen stellt ausschließlich kristallinen Weißzucker in loser Form für Industriekunden her. Sie gehört zum Nordzucker-Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig, der rund 3800 Mitarbeiter in 21 europäischen und australischen Produktions- und Raffinationsstätten beschäftigt. Nach und nach starten nun alle Nordzucker-Werke mit der Rübenverarbeitung. Als letztes wird das Werk in Finnland die Produktion aufnehmen.

