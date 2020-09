Polizei findet vermissten Senior in Clauen

Hohenhameln

Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen hat die Polizei nach einem Senior in Hohenhameln gesucht. Der 83-Jährige sei am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, sagte die Peiner Polizeisprecherin Stephanie Schmidt am Montag. Die Suche verlief zunächst erfolglos.

Lkw-Fahrer gibt Tipp

Am Montagmorgen gab es dann einen Hinweis von einem Lkw-Fahrer, dem ein Senior in Clauen aufgefallen war. Die Polizei fand den älteren Herrn dann unversehrt und konnte ihn wohlbehalten wieder nach Hause bringen.

Von Jan Tiemann