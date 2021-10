Ohlum: Bürger fordern Tempo 30 auf der Straße Kuhtrift

Ohlum

Die Straße Kuhtrift führt einmal durch die Hohenhamelner Ortschaft Ohlum. Jedes fünfte Auto fahre hier zu schnell, kritisieren die Anwohner – ergeben habe das eine Verkehrsmessung. Auf die damit verbundenen Risiken wiesen die Bürger jetzt die Verkehrsteilnehmer mit Schildern hin. Außerdem fordern die Ohlumer eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Ort.

Mehr als 10 000 Fahrzeuge seien während der zweiwöchigen Messung in beiden Fahrtrichtungen zusammen gezählt worden, erklärt die Ohlumerin und Hohenhamelner Ratsfrau Marion Övermöhle-Mühlbach. Dabei seien bei den Autos sogar Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gemessen worden. „Es gibt immer wieder Probleme mit den hohen Geschwindigkeiten, dem Lärm und den Regelverstößen des Autoverkehrs“, so Övermöhle-Mühlbach. Das gefährde auch die Anwohner: An der Straße Kuhtrift würden viele Familien mit Kindern und ältere Menschen wohnen.

Einrichtung von Tempo 30 laut Straßenverkehrsordnung möglich

Ein Tempo-30-Bereich zwischen den Einmündungen Westring und Am Breiten Pfuhl würde wesentlich dazu beitragen, die Situation zu entschärfen, sind sich die Anwohner einig. Dadurch würde es auch einfacher, die Straße zu überqueren. „Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte, Tempo-30-Zonen anzuordnen sind“, so Övermöhle-Mühlbach.

Zudem ermögliche Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung, aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen, eine streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierung auch auf Hauptverkehrsstraßen anzuordnen. „Die Voraussetzungen liegen vor, daher fordern die Ohlumer die Geschwindigkeitsreduzierung“, betont Övermöhle-Mühlbach.

