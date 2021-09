Nonstop, 24 Stunden: Rübenkampagne in Clauen soll bis Januar 200 000 Tonnen Zucker einfahren

Peine

Pünktlich um 3 Uhr früh ist die Zuckerrübenkampagne in der Nordzucker-Fabrik in Clauen am vergangenen Samstag gestartet. Seitdem läuft die Verarbeitung nonstop 24 Stunden, insgesamt 130 Tage. Täglich liefern etwa 480 Lkw aus der gesamten Region die Rüben an, jeweils etwa 25 Tonnen. Im Vier-Schicht-Betrieb werden so bis Mitte Januar 1,2 Millionen Tonnen Zuckerrüben zu rund 200 000 Tonnen Kristallzucker weiterverarbeitet.

Damit der Kampagnen-Plan reibungslos funktioniert, hat die Nordzucker AG über den Sommer insgesamt rund zwei Millionen Euro in das Werk in Clauen investiert. Größter Brocken dabei mit Kosten von rund 500 000 Euro: Eine neue Schneidemaschine, die die Rüben in Schnitzel zerkleinert. „Die alte war schon gut 30 Jahre alt“, erklärt Werkleiter Andreas Affeldt.

Zudem ist eine neue Düsenrollenwaschanlage angeschafft worden, mit der die Rüben von Dreck, Erde und Steinen befreit werden, bevor sie in den Zerkleinerer gehen. „Je sauberer die Rübe, desto besser läuft die Schneidemaschine“, sagt Affeldt. Auch in die Technik und die Kristallisation sei einiges investiert worden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Nach den ersten vier Tagen der Kampagne liegt der Zuckergehalt der in Clauen angelieferten Rüben im Schnitt zwischen 16 und 16,5 Prozent. „Das ist noch relativ gering, aber wir rechnen damit, dass er noch auf 18,5 Prozent steigt“, erläutert Affeldt. Je länger die Rüben in der Erde bleiben und je mehr Sonne sie bekommen, desto mehr Zucker bilden sie. Der Werkleiter hofft, dass der Zuckerertrag damit ähnlich wie in der Vorsaison ausfällt, doch Sonne – das steht wohl jetzt schon fest – gab es im vergangenen Jahr doch etwas mehr.

Der in Clauen hergestellte Zucker geht übrigens zu 100 Prozent in die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie. Abnehmer sind unter anderem Getränke- und Süßwarenhersteller. Die aus dem Supermarkt bekannten Nordzucker-Tüten werden nicht dort, sondern in den Werken in Nordstemmen und xxxx abgepackt.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben die Werke auch unter den herausfordernden Bedingungen der Corona-Pandemie gut auf die Kampagne vorbereitet“, sagt Axel Aumüller, Vorstand der Nordzucker AG. „Unsere Hygiene-Maßnahmen zu Covid-19 sind implementiert und zur Routine geworden. Oberstes Ziel ist und bleibt auch in diesem Jahr die Vermeidung von Infektionen und eine sichere Kampagne.“

Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Investitionen habe darauf gelegen, die Energiebilanz der Werke zu verbessern. Aumüller erläutert: „Als Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen wir mit dem Projekt GoGreen das Ziel, den CO2-Ausstoß in unseren Werken weiter zu senken. Langfristig werden und müssen wir ohne fossile Energie auszukommen. Das sind für uns große Herausforderungen, die enorme Investitionen und auch Innovationen erfordern.“

Nordzucker hat sich der Science Based Target Initiative verpflichtet: Auf unabhängiger und wissenschaftlicher Basis wird nun daran gearbeitet, das konzernweite Ziel zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen entsprechend der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Nordzucker umfasst das gesamte Unternehmen und fußt auf vier Säulen. „Im ersten Schwerpunkt unserer Strategie steht der Mensch im Fokus. Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Wissen, ihrem Einsatz und ihren Ideen täglich zum Erfolg des Unternehmens beitragen: Sie bilden das Rückgrat von Nordzucker“, sagt Vorstand Lars Gorissen. Neben der weiteren Reduzierung der Emissionen hat sich Nordzucker Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Beschaffung, Rübenanbau, Produkte und Verpackungen gesetzt.

Von Michael Lieb