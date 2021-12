Harber

Herzlichen Glückwunsch! Für ihr Engagement werden Jasmin Ebeling (35) und Annika Behrens (29) von der Initiative „Lebendige Dorfgemeinschaft“ aus Harber mit dem „Niedersachsenpreis für Bürgerengagement“ ausgezeichnet. Die beiden Freundinnen hatten acht Jahre lang Krippenspiele in Harber organisiert. Doch wegen Corona musste das ausfallen. Gerade aber, weil das Dorfleben in der Pandemie still stand, wollten Ebeling und Behrens ein Angebot für die Menschen auf die Beine stellen und setzen drei Projekte in die Tat um. Dafür bekamen sie nun von Ministerpräsident Stephan Weil den Niedersachsennpreis verliehen.

Los ging es mit einem weihnachtlichen Entdeckerpfad im vergangenen Jahr. Behrens und Ebeling bauten sechs weihnachtliche Stationen auf. In einem Stall konnten sich Besucher in einer Krippenszene fotografieren lassen, für Familien bauten sie ein Brettspiel mit Maria und Josef auf – an einem anderen Stand gab es eine Bastelanleitung für weihnachtliche Motive. „200 Menschen haben teilgenommen, dabei wohnen gerade Mal 400 Leute bei uns im Ort“, berichtet Behrens. Die Arbeit teilten sich die Harberinnen auf: Jasmin Ebeling ist der kreative Kopf, Annika Behrens das Organisationstalent.

Diese Projekte setzen die Harberinnen zudem in die Tat um

Das zweite Projekt startete an Ostern. Wieder bauten die Harberinnen Stationen auf, diesmal mit Themen rund um Ostern. Im Juli startete dann eine Dorfrally. Bewohner erkundeten dabei die Geschichte ihres Ortes. Zwölf Fragen standen bei der Dorfrally auf dem Programm. Wer die Fragen richtig beantwortete konnte eine Schatzkiste öffnen. Darin gab es Postkarten mit Bildern aus Harber. Und für Vorweihnachtszeit in diesem Jahr hat das Duo einen Adventskalender per Whatsapp organisiert. An 24 Tagen gibt es hinter jedem Türchen musikalische Beiträge oder Gedichte.

Den beiden Harberinnen ist das Dorfleben sehr wichtig. Doch bewerben wollten sie sich für die Auszeichnung eigentlich nicht. „Jasmin hat die Unterlagen dann heimlich eingereicht“, berichtet Behrens mit einem Lächeln. „Ich wollte das einfach mal probieren“, ergänzt ihre Freundin. Als die Gewinner feststanden war die Freude riesengroß: „Das war der Wahnsinn. Das hatten wir tatsächlich nicht erwartet“, sagt Behrens. „Gerade auch, weil wir ja nur eine kleine Initiative und zu Zweit sind“, berichtet Ebeling. Aber je kleiner ein Dorf, desto größer sollte eben das ehrenamtliche Engagement für ein aktives Dorfleben sein. „Meine Eltern sind auch ehrenamtlich tätig und meine Vorbilder. Es war es klar, dass ich das auch mache“, erzählt Ebeling.

341 Projekte wurden für die Auszeichnung eingereicht, zehn Beiträge wurden von einer Jury ausgewählt, dazu wurde eine Auszeichnung per Publikums-Voting vergeben.

Die Preisverleihung fand per Videoübertragung statt. Den Wettbewerb gibt es seit dem Jahr 2004. Die Preise sind mit jeweils 3000 Euro dotiert. Die Landesregierung vergibt den Preis unter dem Motto „unbezahlbar und freiwillig“ mit den VGH Versicherungen und den niedersächsischen Sparkassen. „Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie brauchen Menschen wie Sie, die mit Herzblut und Tatkraft Verantwortung im Ehrenamt übernehmen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil bei der Online-Preisverleihung.

