Neues Umspannwerk Mehrum: Die Arbeiten sind im Plan

Mehrum

In direkter Nachbarschaft zum Kraftwerk in Mehrum baut der Übertragungsstromnetzwerk-Betreiber zurzeit ein riesiges neues Umspannwerk, das als Knotenpunkt der elektrischen Energieversorgung dienen soll. Die Bauarbeiten gehen plangemäß voran. „Wir planen mit der Gesamtfertigstellung für Mitte 2022“, sagt Pressesprecher Matthias Fischer. Er bestätigt, dass Tennet Anfang Juli für das Kraftwerk Mehrum, das gemäß Kohleverstromungsbeendigungsgesetz zum 8. Dezember 2021 stillgelegt werden soll, bei der Bundesnetzagentur einen auf zwölf Monate begrenzten System-Relevanz-Antrag gestellt hat.

Durch das Kraftwerk sollen Unwägbarkeiten abgesichert werden

„Für den Umbau des 220/380-Kilovolt-Netzes im Raum Hannover im Jahr 2022 ist es im Zeitraum von circa vier Wochen notwendig, das Kraftwerk Mehrum am 220-kV-Netz als sogenannte Wirkleistungs-Einspeisung zu halten, um die Umbaumaßnahmen durchführen zu können“, erklärt Fischer den Hintergrund des Antrags. Es gehe darum, die betroffenen Folge-Leitungs-Ausbaumaßnahmen nicht zu gefährden oder gar unmöglich zu machen. So sollen etwaige Unwägbarkeiten abgesichert werden. „Nach Abschluss des beschriebenen Netz-Umbaus kann das Kraftwerk unverzüglich in die Stilllegung entlassen werden“, macht Fischer deutlich.

Auf der Großbaustelle bei Mehrum läuft laut Tennet alles nach Plan. Quelle: Ralf Büchler

Erd- und Betonbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen

Beim Umspannwerk sind nach seinen Angaben die Erd- und Betonbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen, und auch die Betriebsgebäude stehen bereit. Des Weiteren sind die Kompensationsspule und der erste Verbundkuppler eingetroffen und aufgebaut. Die Lieferung für den zweiten Verbundkuppler ist für September 2021 geplant. „Diese Anlagen dienen der Netzstabilität und vergrößern die Flexibilität des Netzbetriebs im Rahmen der Energiewende“, erklärt Fischer. Momentan finde der Aufbau und Anschluss der elektrotechnischen Geräte sowie der Schutz- und Steuerungstechnik statt.

Die Genehmigungsunterlagen der Freileitungsanbindung seien eingereicht und momentan in der Auslage bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. „Hier wird es nach jetzigem Planungsstand im Herbst weiter vorangehen“, so der Pressesprecher. Der Bau- und Stahlbauteil des Umspannwerkes sei so gut wie fertig, daher sei die Baustelle von den aktuell in vielen Bereichen bestehenden Lieferengpässen nicht betroffen. Und auch die Kosten bleiben laut Fischer im geplanten Bereich von rund 70 Millionen Euro, dies sei vertraglich festgelegt.

Das Umspannwerk wird die 380- mit der 220-Kilovolt-Ebene verknüpfen. Außerdem werden dort die 380-Kilovolt-Leitungen vom östlich gelegenen Umspannwerk Wahle und aus dem Südwesten von Algermissen zusammenlaufen. Hinzu kommen 220-Kilovolt-Leitungen in Richtung Lehrte und Hallendorf (Salzgitter). Außerdem dienen Umspannwerke auch als Einspeisepunkte von Kraftwerken wie dem Mehrum und als Schnittstelle zu den Regionalversorgern. „In Mehrum ist zum Beispiel der Übergabepunkt mit Enercity, die von hier 220-Kilovolt-Leitungen Richtung Anderten/Höver betreiben“, so der Sprecher. Baubeginn war im April 2020.

Von Kerstin Wosnitza