Neuer Edeka-Markt in Hohenhameln soll im kommenden Jahr öffnen

Hohenhameln

Eine neue Einkaufsmöglichkeit gibt es bald im Hohenhamelner Kernort: Im ersten Halbjahr 2023 soll der neue Edeka-Markt an der Ecke Marktstraße/Schützenstraße für die Kunden öffnen. Auf dem Areal befindet sich derzeit noch das Gebäude des 2016 geschlossenen NP-Markts, das ab kommender Woche abgerissen werden soll.

Mit 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche soll der neue Markt doppelt so groß werden wie der alte. Platz gibt es auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück dafür genug. Den Bauantrag haben das Architekturbüro Fiene sowie die Investoren Jens und Ingo Sewert zum Jahreswechsel eingereicht. Mitte des Jahres soll nach derzeitigem Stand mit den Bauarbeiten begonnen werden, sobald der Landkreis die Genehmigung erteilt hat. „Was lange währt, wird endlich gut. Mit dem Markt bekommen wir einen weiteren Mosaikstein der Hohenhamelner Infrastruktur“, freut sich Bürgermeister Uwe Semper (SPD).

Ladesäulen für E-Fahrzeuge und Sanierung der Straße

Zu dem Edeka-Markt sollen 82 Parkplätze und zunächst 23 E-Ladesäulen gehören – es könnten mit der Zeit aber weitere hinzukommen, so Architekt Kai Fiene. Das Gebäude selbst soll auf dem neusten energieeffizienten Stand sein, Photovoltaikanlage, energiesparende LED-Beleuchtung und Gründach inklusive. Während der voraussichtlich neun Monate andauernden Bauarbeiten sollen auch die Schützenstraße und die Einmündung zur Marktstraße saniert und noch vor der Eröffnung fertiggestellt werden, erklärt Bernd Bothmer, Fachbereichsleiter Bauen und Ordnung bei der Gemeinde Hohenhameln.

Der Entwurf für den neuen Edeka-Markt. Die Zufahrt zum Parkplatz soll über die Schützenstraße erfolgen. Quelle: Architekturbüro Fiene

Bereits 2017 hatte die Gemeindeverwaltung den Plan, einen Edeka-Markt auf dem alten NP-Gelände bauen zu lassen. Dass die Entwicklung so lange dauert, sei bei Supermärkten nicht unüblich, sagt Klaas Fechner von der Edeka Immobilien-Service GmbH. „Nun freuen wir uns, dass wir den ,weißen Fleck’ von der Landkarte tilgen können.“

Selbstständige Kaufleute mit 30 Jahren Erfahrung übernehmen neuen Markt

Den fertigen Markt übernehmen soll das Ehepaar Kornelia und Andreas Krone. Die beiden seit 30 Jahren selbstständigen Kaufleute betreiben bereits mehrere Edeka-Märkte und E-Center in Hannover und Hildesheim. Ihre Zusage für den Standort Hohenhameln bekamen Krones 2019. Beschäftigt werden sollen in dem neuen Markt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten davon in Vollzeit, erklärt Andreas Krone. „Es wird der modernste Markt sein, den wir betreiben. Neben einer Bäckerei und einem Café gibt es außerdem etwas ganz Besonderes: In Hohenhameln wird eine Burger-Station an den Start gehen“, fügt er hinzu.

Von Dennis Nobbe