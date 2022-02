Mit 180 km/h: Peiner (21) liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Peine

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 21-jähriger Peiner mit seinem A-Klasse-Mercedes durch den Landkreis Hildesheim und die Gemeinde Hohenhameln. Sonntagfrüh gegen 7 Uhr hatte es eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 494 an der A 7-Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt gegeben. Im Vorbeifahren soll der junge Mann die Polizisten dort massiv beleidigt haben. Laut Bericht ignorierte er eine rote Ampel und raste mit hoher Geschwindigkeit davon – die Polizei hinterher.

Der 21-Jährige soll sein Fahrzeug auf der B 494 auf bis zu 180 Stundenkilometer beschleunigt haben. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Dämmerung, die Straße war nass und es regnete. Sämtliche Haltesignale der Polizei seien durch den Fahrer ignoriert worden. In der Ortschaft Clauen schaltete der Mann das Licht aus, fuhr in entgegengesetzte Richtung in eine Einbahnstraße und weiter in Richtung Zuckerfabrik Clauen.

Bei der Festnahme leistete er keine Gegenwehr

Dabei missachtete er erneut eine rote Ampel. In Rautenberg stoppte er das Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach einigen hundert Metern holten die Polizisten ihn schließlich ein, bei der Festnahme leistete er keine Gegenwehr. Eine Überprüfung ergab, dass der 21-jährige keinen Führerschein besitzt. Ferner ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Auf der Dienststelle in der Schützenwiese wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Danach konnte er erst mal wieder gehen.

Die Polizei leitete mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, unter anderem wegen Beleidigung, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Einsicht bezüglich seines Fehlverhaltens war bei dem Beschuldigten gestern nicht zu erkennen.

Von Michael Lieb