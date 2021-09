Mehrum

Die Zeit drängt: Die Tage Kohle-Kraftwerks in Mehrum sind gezählt, und noch ist nicht klar, wie es am Standort weitergehen wird. Auch bei einem internen Treffen kürzlich vor Ort blieb die Frage im Vagen. Damit möchte sich Uwe Semper, SPD-Bürgermeisterkandidat der Gemeinde Hohenhameln, nicht länger zufrieden geben. Deshalb hat er für Samstag, 18. September, um 16 Uhr in der Mehrumer Sporthalle ein öffentliches Perspektivgespräch initiiert, für das bereits namhafte Teilnehmer zugesagt haben.

Mit dabei sein werden der Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Matthias Wunderling-Weilbier, und Peines Erster Kreisrat Henning Heiß (alle SPD). Ebenfalls zugesagt haben der Kraftwerks-Geschäftsführer Armin Fieber und Rainer Rettberg-Berkowsky vom Betriebsrat.

Die Bürger müssen Antworten bekommen

„Dass Mehrum ein Energiestandort bleiben soll, ergibt sich aus dem aktuellen Landesraum-Ordnungsprogramm. Im Gespräch ist eine Wasserstoff-Produktions- und Lagerstätte. Bislang ist aber noch unklar, ob diese Ideen realisiert werden. Ich bin der Meinung, dass das Land sich positionieren und den Bürgern Antworten geben muss“, sagt Semper vor dem Hintergrund, dass das Ende des Kraftwerks in der aktuellen Form im Dezember bereits beschlossene Sache ist. Darum lädt er zu der Veranstaltung auch die interessierte Öffentlichkeit ein.

Gesucht wird eine Nachfolgelösung für den Standort

Beim jüngsten Treffen bekräftigte Heil, dass „wir eine vernünftige Nachfolgelösung für den Standort Mehrum finden müssen. Das gilt für die Anlage selbst, aber auch für die Mitarbeitenden“. Matthias Wunderling-Weilbier kommentierte unter Bezug auf die diversen Aktivitäten in Sachen Wasserstoff mit Blick auf Mehrum: „Die Region stellt sich im Themenfeld Wasserstoff sehr gut auf. Gerne werden wir in diesem Zusammenhang auch die Potenziale in Mehrum in Betracht nehmen.“

Uwe Semper betont das Interesse der Bürger an der Weiterentwicklung des Standortes und fordert schnellstmögliche Klarheit über Zukunft. Diesem Ziel wolle er mit der Einladung zum Perspektivgespräch einen Schritt näher kommen, „denn uns läuft hier die Zeit davon“, sagt er.

Von Kerstin Wosnitza