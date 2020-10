Mehrum

In diesem Jahr ist vieles anders – und so wurde auch der Mehrumer Foto-Kalender fürs nächste Jahr vom Arbeitskreis des Ortsrates anders gestaltet als sonst. Die Reihe der historischen Ausgaben wird unterbrochen: 13 Dorfansichten aus jüngeren Tagen zieren die Kalenderblätter für 2021.

„Es ist ein Bilderwerk entstanden, das deutlich macht, dass Mehrum damals wie heute wunderschöne Ansichten zu bieten hat“, sagt Andreas Brinkmann ( SPD) vom Ortsrat Mehrum. Werden die Fotos des aktuellen Kalenders mit den historischen Bildern der Kalenderblätter der letzten Jahre verglichen, ist die industrielle Entwicklung deutlich erkennbar.

Anzeige

Mehrumer Kraftwerk, Mittellandkanal und Windräder

„Prägend für das Dorfbild ist natürlich das Kraftwerk, das immer wieder, mal hintergründig, mal im Vordergrund, die Kulisse bestimmt“, erläutert Brinkmann. Ebenso habe sich die Anzahl der Windräder vermehrt. Sie würden nicht nur das Erscheinungsbild des Dorfes maßgeblich beeinflussen, sie stellen Mehrum als Ort der nachhaltigen Energiegewinnung dar. „Der Mittellandkanal bietet immer wieder idyllische Motive und zeigt, dass im Spannungsfeld zwischen Natur und Industrie interessante Bildkompositionen entstehen können“, so Brinkmann.

Kalender ab sofort erhältlich

In der Gesamtbetrachtung ist klar erkennbar: Mehrum ist gewachsen. „Nicht nur in die Fläche, nicht nur mit Blick auf die Zahl der hier lebenden Menschen, sondern ebenfalls in Bezug auf eine dorfbildprägende moderne Land- und Energiewirtschaft“, resümiert Brinkmann. Mehrum habe sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder neu erfunden.

Die Motive für die aktuelle Ausgabe hat Martina Chmielewski aufgenommen. Der Kalender ist zum Preis von 9,50 Euro in Mehrum bei der Bäckerei „Henne‘s Backhaus“, Am Backhaus 2, sowie bei den Ortsratsmitgliedern Jens Böker und Andreas Brinkmann erhältlich.

Von Nathalie Diana