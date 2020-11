Mehrum

Wasserstoff gilt als entscheidender Schlüssel für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Davon soll die Region profitieren. Doch was sind die aktuellen Herausforderungen, um Wasserstoffprojekte umzusetzen? In welchen Bereichen ist eine Vernetzung sinnvoll? Welche konkreten Maßnahmen sind erforderlich? Zu diesen Fragen tauschten sich am Donnerstag online 20 Wasserstoffakteure aus Peine, Braunschweig, Salzgitter, Helmstedt und Göttingen auf Einladung des Projektbüros Südostniedersachsen aus. Darunter waren auch Vertreter des geplanten Wasserstoff-Zentrums in Mehrum, die ihre Idee vorgestellt haben.

Initiative unterstützt Idee eines Wasserstoff-Zentrums für Mehrum

Unter dem Begriff „H2Mehrum“ wird die Idee eines Wasserstoff-Zentrums in Mehrum von einer breiten Initiative aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterstützt. Ziel ist es, das Potenzial von grünem Wasserstoff für die Wirtschaftsregion Hannover-Braunschweig-Wolfsburg voranzubringen.

Der Plan ist, auf dem heutigen Kraftwerksgelände in Mehrum einen so genannten Elektrolyseur zu errichten. Dieser soll große Mengen an regenerativ erzeugtem Strom in Wasserstoff umwandeln, mit dem industrielle Abnehmer der Region ihren Bedarf an grünem Wasserstoff decken können. Die nach aktuellen Planungen in naher Zukunft gut ausgebauten Strom- und Gasnetze der Region sollen sowohl den Windstrom und als auch den damit erzeugten Wasserstoff transportieren. Zudem könnte der Wasserstoff im Gasnetz gespeichert werden.

Ziel: Gemeinsame Interessen und Bedarfe feststellen

Doch in der Region sind noch andere Unternehmen und Institutionen in Verbundvorhaben im Themenbereich Wasserstoff aktiv. Ziel des Online-Workshops war es, gemeinsame Interessen und Bedarfe festzustellen, Kooperationspotenziale zu erarbeiten und Wertschöpfungsketten aufzuzeigen, die projektübergreifend realisiert werden können. Unter anderem geht es darum, die grüne Energie- und Wasserstoffproduktion mit den Sektoren Industrie und Mobilität zu verbinden. Künftig wollen die Akteure zweigleisig fahren: Jeder arbeitet weiter an der Umsetzung seiner Vorhaben. Darüber hinaus haben die Akteure verstärkt Synergie- und Kooperationspotenziale im Blick.

