Mehrum: Diebe stehlen Stromkabel im Wert von 40.000 Euro

Mehrum

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben noch unbekannte Diebe irgendwann im Zeitraum von Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, von einer Großbaustelle an der Triftstraße in Mehrum Stromkabel gestohlen und könnten hierdurch einen Schaden von etwa 40 000 Euro verursacht haben. Die Polizei geht aus, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Wagen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter der Telefonnummer (0 51 72) 37 07 50 in Verbindung zu setzen.

Von der Redaktion