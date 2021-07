Clauen

An der Grundschule in Clauen herrscht Lehrkräfte-Mangel: Aus diesem Grund sollen die jetzigen Drittklässler ab dem kommenden Schuljahr in Hohenhameln zur Schule gehen. „Für die Kinder ist dies ein großes Problem“, sagt die Elternratsvorsitzende Bianca Miethke. Noch dazu hätte dieses Problem verhindert werden können, kritisiert sie: Denn der Landesschulbehörde sei nicht erst seit kurzem bekannt gewesen, dass in Clauen Lehrerstellen unbesetzt sind. Jetzt gibt es Protest.

150 Stunden müssten an der Grundschule zusätzlich abgedeckt werden, so Miethke. Hintergrund seien Krankheitsfälle und Elternzeit bei den Lehrkräften, eine Lehrerin sei zudem in den Ruhestand gegangen. Ausgeschrieben habe die Landesschulbehörde als Ersatz aber nur eine Vollzeitstelle mit 28 Stunden. Zwar sollen einige Lehrer aus umliegenden Schulen als Aushilfskräfte nach Clauen abgeordnet werden, aber dann würden die Kräfte an ihren Schulen fehlen: „Es ist ein Hin- und Herschieben von Problemen“, erklärt Miethke.

„Da hätte viel früher etwas passieren müssen“

Unter der Situation würden die elf Schüler der jetzigen Klasse C3 sehr leiden, schildert die Elternratsvorsitzende. Für die Kinder bedeute der Schulwechsel zum September auch, dass sie in mehrere Klassen an einem neuen Standort aufgeteilt werden – eine zu große Umstellung im letzten Grundschuljahr, meint sie. „Da hätte viel früher etwas passieren müssen, schließlich hat sich die Lage abgezeichnet.“

Dem schließen sich die Fraktionen des Hohenhamelner Gemeinderats an. Ratsherr und Bürgermeister-Vertreter Uwe Semper (SPD) sagt: „Stück für Stück ist hier immer mehr weggebrochen. Das wäre in meinen Augen vermeidbar gewesen.“ Er habe sich per Brief bereits an das Regionale Landesamt für Schule und Bildung gewandt und auch den SPD-Landtagsabgeordneten Matthias Möhle über das Problem in Clauen in Kenntnis gesetzt. Sowohl Kinder als auch Eltern bräuchten eine Perspektive, damit wieder Ruhe in den Schulalltag in Clauen einkehrt, so Semper.

Außerordentliche Sitzung des Schulausschusses geplant

Es sei „ziemlich unglücklich“, dass die Kinder zum letzten Grundschuljahr wechseln sollen, sagt Christian Strübe (CDU), Hohenhamelner Ratsherr und Vorsitzender des Schulausschusses. Die Schüler seien es gewohnt, in ihrem Klassenverband unterrichtet zu werden. Der Findungsprozess in den neuen Klassen würde länger als nur ein paar Wochen dauern, was sich negativ auf die Leistungen der Schüler auswirken könnte. „Wir stehen geschlossen hinter den Eltern“, betont Strübe. Er weist zudem darauf hin, dass zu dem Thema eine außerordentliche Schulausschuss-Sitzung einberufen werden soll.

„Dass eine Klasse aufgelöst wird, darf nicht passieren“, meint auch Ratsherr Malte Cavalli (FDP). Ein grundsätzliches Problem sei, dass Lehrkräfte-Stellen in ganz Niedersachsen zum Teil einfach nicht ausgeschrieben werden. Allerdings habe es jüngst in den sozialen Medien einige Missverständnisse gegeben: So sei unter anderem die Rede davon gewesen, der gesamte Schulstandort Clauen sei in Gefahr. Hier drohe aber derzeit keine Schließung, betont Cavalli.

Die Corona-Zeit ohne Präsenzunterricht sei für die Kinder allgemein eine Belastung gewesen, sagt Ratsfrau Monika Berkhan (Grüne). Jetzt müssten die Klassen erst wieder zusammenwachsen – das sei für die jetzige C3 in Clauen schwierig, da eine neue Aufteilung anstehe. „Mir ist schleierhaft, warum die Unterrichtsversorgung nicht abgedeckt werden kann“, so Berkhan. Leider habe die Kommunalpolitik in der Sache kaum eine Handhabe. „Aber wir müssen dennoch versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden“, meint die Ratsfrau.

Aktion des Schulelternrats am Donnerstag

Um auf die schwierige Lage der Grundschule aufmerksam zu machen, lädt der Schulelternrat am Donnerstag ab 15 Uhr zu einem „stillen Protest gegen mangelnde Unterrichtsversorgung“ ein. Treffpunkt ist an der Grundschule Hohenhameln, Ohlumer Straße 10.

Schulbehörde: „Noch ist nichts entschieden“ „Derzeit läuft das Einstellungsverfahren für das kommende Schuljahr“, erklärt Bianca Trogisch, Sprecherin des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung. Es herrsche viel Bewegung, fast stündlich könne es zu personellen Veränderungen an den Schulen kommen. Da die Grundschule Clauen eine Außenstelle der Grundschule Hohenhameln ist, würden beide als Einheit betrachtet. „Wie und an welchem Standort die Lehrkräftestunden letztlich eingesetzt werden, entscheidet die eigenverantwortliche Schule vor Ort“, so Trogisch. Die betroffene Klasse in Clauen hat elf Schüler. „Insgesamt wären bei einer Verteilung dieser in den übrigen Klassen des Jahrgangs einmal 23 und zweimal 24 Schülerinnen und Schüler. Die Teilungsgrenze wäre also längst nicht erreicht“, sagt die Sprecherin. „Gleichwohl verstehen wir die Sorge der Eltern und arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, der Schule weitere Lehrkräfte-Stunden zur Verfügung zu stellen, so dass eine Teilung der Klasse gegebenenfalls verhindert werden kann.“ Noch sei also nichts entschieden.

Von Dennis Nobbe