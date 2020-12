Hohenhameln

Seit acht Jahren lockt der Kunsthof Mehrum, der von einem Verein betrieben wird, Kulturschaffende in den Westen des Landkreises Peine. Alles lief gut – dann kam Corona. Über die damit verbundene Vollbremsung und die Auswirkungen der Einschränkungen sprach PAZ-Reporter Ulrich Jaschek mit Pieper Schiefer, der als zertifizierter Kulturmanager die Geschicke des Kunsthofes leitet.

Seit acht Jahren nimmt man das Projekt „ Kunsthof Mehrum“ erfolgreich wahr. Gibt’s ein Geheimrezept dafür?

Eigentlich ist der „ Kunsthof“ das Ergebnis einer Wette! In meiner Abschlussarbeit zum „zertifizierten Kulturmanager“ 2013 entwickelte ich die Idee, eine „anspruchsvolle Kulturstätte in einer ländlich geprägten Region“ zu etablieren. Meine Kommilitonen schüttelten darüber den Kopf. Trotzdem habe ich die Theorie in die Praxis umgesetzt, und den Erfolg haben Sie mir ja mit Ihrer Frage schon bestätigt. In dem schönen und weitläufigen Landhausgarten kommen Berührungsängste zwischen Besuchern, Kunst und Künstlern gar nicht auf. Außerdem erreiche ich Menschen, die Kunst erst ganz neu für sich entdecken. Dazu kommt der Erfolg der Gartenkonzerte. Gut, dass wir vor drei Jahren den Verein „ Kunsthof Mehrum“ gegründet haben und meine Vorstandskolleginnen mich sehr zuverlässig unterstützen.

„Zu Beginn habe ich nach Luft geschnappt“

Kunst und Kulturveranstaltungen empfinden viele Menschen als ein Lebenselixier. Wie gehen Sie, die Künstler und das Publikum mit dem Entzug um?

Zu Beginn habe ich nach Luft geschnappt, weil alles so Hals über Kopf passierte. Die Osterveranstaltung war komplett vorbereitet, und dann alles absagen zu müssen, tat sehr weh. Die Kunstschaffenden traf es aber viel härter als uns, denn sie verkauften von jetzt auf gleich für mehrere Monate nichts mehr. Bei den ersten Lockerungen wollte ich unbedingt die Sommer-Kunstausstellung im Atelier und Garten mit dem abendlichen Konzert durchführen. Ganz neu war es, ein Hygiene-Konzept zu erstellen. Weil die Regeln oft angepasst werden, kann man schwer planen und außerdem konnte ich nur ahnen, wie das Publikum darauf reagiert. Sehr verständnisvoll, Gott sei Dank!

Und das kostet ja auch!

Klar war uns das wirtschaftliche Risiko bewusst, aber wir wollten unbedingt ein positives Zeichen für alle setzen. Dass der Besucherfluss dann deutlich verhalten war, lag sicher an der Angst vor Infektionen, sodass „außer Spesen nichts gewesen“ ist. Das abendliche Konzert war allerdings ein voller Erfolg, da hatte das Publikum offenbar überhaupt kein Problem mit dem Infektionsschutz.

Als gemeinnütziger Verein soll sich der Kunsthof Mehrum wirtschaftlich aus Mitgliedsbeiträgen und staatlichen Kultur-Fördermitteln tragen. Sind durch die Pandemie dem Verein trotzdem finanzielle Nachteile entstanden?

Sicher! Und wir hatten noch Glück im Unglück, weil weder der Landkreis Peine, die Sparkasse HGP noch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz die zuvor turnusgemäß gezahlten Fördergelder zurückgefordert haben. Sehr dankbar sind wir für die zusätzlichen privaten Spenden, die uns sehr geholfen haben, obwohl wir auf Spenden weiter angewiesen sind. Aber: Selbst als zertifizierter Kulturmanager habe ich diese dauernde Bettelei auch mal satt.

Corona-Hilfsprogramme kommen nicht an

Verständlich! Aber die staatlichen Corona-Hilfsprogramme haben Ihnen ja sicher schnell und unbürokratisch geholfen?

Ist das Ihr Ernst? Es gab überhaupt nichts! Die Corona Hilfsprogramme mögen sicherlich in allerbester Absicht entwickelt sein worden, aber hätte sich die Politik doch von Kulturexperten beraten lassen! Ohne ins bürokratische Detail gehen zu wollen: Die überwiegenden Antragsbedingungen sind von den Kunstschaffenden, Vereinen oder gar Solo-Selbstständigen nicht zu erfüllen. Ich kann schon verstehen, dass es sehr schwierig ist, wirklich allen helfen zu wollen, die ohne Hilfe nicht klar kommen. Für uns als Kunsthof Mehrum jedenfalls entsprechen die Förderbedingungen nicht der Realität. Robby Ballhause, der im Kunsthof als Musiker auftreten durfte, brachte es auf den Punkt: „Wer konnte ahnen, dass der Impfstoff vermutlich noch vor der Soforthilfe kommt!“

Wie sind Sie auf die Unwägbarkeiten der kommenden Veranstaltungssaison vorbereitet?

Unser Jahresprogramm steht, und ich hoffe, dass wir zu Ostern beginnen können, obwohl uns das Virus im kommenden Jahr noch beschäftigen wird. Deswegen habe ich natürlich zusätzliche Mittel und Personal eingeplant, auch um notwendige Hygienekonzepte umsetzen zu können.

Künstler sind frustriert und deprimiert

Und wie nehmen Sie die Stimmung der Künstler wahr? Besonders die der Solo-Selbständigen?

Frustriert und deprimiert wegen der praxisfernen Förderprogramme. Und in so einer Gefühlslage bleiben natürlich auch Kreativität und Schaffenskraft auf der Strecke. Hoffentlich wird es nächstes Jahr besser, etwas anderes kann und mag ich mir gar nicht vorstellen…

Was haben Sie als Kulturmanager aus diesem Jahr gelernt?

Wenn ich in diesem Jahr etwas fürs Leben gelernt habe dann das: An einer Situation kann ich nichts ändern, aber ich muss schnell und überlegt darauf reagieren.

Worauf freuen Sie sich im kommenden Jahr ganz besonders?

Entspannt nach Rom zu reisen, italienische Küche und Lebensart zu genießen. Und dass die Veranstaltungen im Kunsthof Mehrum wieder erfolgreich für alle werden.

