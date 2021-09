Das Kraftwerk Mehrum ist an diesem Wochenende Gastgeber und Kulisse für das Kunst-und Kulturfestival des Peiner Kultursommers. Zahlreiche Ausflügler nutzten das Angebot, Kunst an einem ungewöhnlichen Ort zu genießen. Ein Höhepunkt: die abendliche Videoshow am Kesselhaus.