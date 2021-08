Kultusminister bestätigt: Grundschulklasse in Clauen bleibt erhalten

Hohenhameln/Clauen

Jetzt ist es amtlich: Die Klasse C3 der Grundschule in Clauen bleibt im Ort. Wegen Lehrermangels drohte zwischenzeitlich die Auflösung der Klasse. Angedacht war, die Kinder ab kommendem Schuljahr auf die vierten Klassen der Grundschul-Hauptstelle in Hohenhameln zu verteilen. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat nun in einem Schreiben an den Peiner CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Plett endgültig bestätigt, dass die C3 auch ihr viertes Grundschuljahr am Standort Clauen verbringen kann.

„Den engagierten Eltern ist es zu verdanken, dass die Schülerinnen und Schüler sich nun in der vierten Klasse nicht erst an eine neue Umgebung gewöhnen müssen, sondern sich komplett auf das neue Schuljahr und den anstehenden Wechsel auf eine weiterführende Schule konzentrieren können“, so Plett.

Auch die CDU-Bürgermeisterkandidatin Anja Böttcher sowie Clauens Ortsbürgermeister Uwe Lauenstein sind erleichtert: „Wir freuen uns, dass durch das gemeinsame Engagement so vieler Menschen in unserer Gemeinde die zukünftige Klasse C4 weiterhin in Clauen unterrichtet werden kann. Dies ist auch ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Absicherung des Grundschulstandortes in Clauen.“

Von der Redaktion