Hohenhameln

Freuen kann sich die SPD in der Gemeinde Hohenhameln: Nicht nur ihr Kandidat Uwe Semper holte mit 45,9 Prozent die meisten Stimmen bei der Bürgermeisterwahl, sondern auch bei der Gemeinderats-Wahl mit 44,3 Prozent deutlich am stärksten abgeschnitten. Allein 2177 der 5014 Stimmen, die direkt an Kandidaten gingen, wurden für Uwe Semper abgegeben. Auch bei der CDU bekam die Bürgermeisterkandidatin Anja Böttcher mit 1028 die meisten Direkt-Stimmen, für den Bürgermeister-Kandidaten der FDP Malte Cavalli waren es 1047. Die CDU wurde von 27,5 Prozent der Wähler favorisiert, die FDP von 13,4 Prozent und die Grünen von 6,4 Prozent.

Zur Galerie Impressionen von der Wahl in Peine.

Heiner Goldbeck ist wieder im Rat vertreten

Damit hat die SPD im künftigen Rat der Gemeinde 11 Sitze, die CDU wird sieben Vertreter entsenden, die FDP drei und die Grünen zwei. Einzelkandidat Heiner Goldbeck hat 3,7 Prozent der Wählerstimmen bekommen und wird – wie schon in der zurückliegenden Wahlperiode – dem Gemeinderat angehören. Nicht vertreten sein werden die beiden anderen Einzelkandidaten Christian Kienert (1,22 Prozent) und Corinna Lange (1,89 Prozent).

Die SPD hat wie bisher elf Sitze, die CDU kommt auf sieben (-1), die FDP auf drei (+1) und für die Grünen bleibt es bei zwei Sitzen.

Es sind 4930 der insgesamt 7620 Wahlberechtigten an die Urnen getreten, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 64,7 Prozent.

Von Kerstin Wosnitza