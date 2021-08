Hohenhameln

Leckeres Essen und bissige Satire: Der im Kurhessischen Bergland geborene und in Berlin lebende Schauspieler, Sänger und Moderator Ulli Lohr hat am Montagabend im „Kleinen Theater“ in Hohenhameln gekonnt Anekdoten aus seinem Leben als Kellner und Restaurantfachmann erzählt. Aus der Küche des Restaurants „Zeitlos“ wurde den Gästen auf Vorbestellung von Jens Meyfeld und seinem Team dazu ein passendes, kulinarisches Vier-Gänge-Menü serviert.

Schon vor dem Auftritt hatte Heiner Goldbeck, der zusammen mit seiner Frau Iris und Sohn Tobias das Kleine Theater betreibt, jeden Gast persönlich vor dem Eingang in Empfang genommen. Zusammen mit Restaurantleiter Jens Meyfeld begrüßte Theaterchefin Iris Goldbeck ihre 25 Gäste dann im coronabedingt nicht wie gewohnt voll besetzten Restaurant. „Endlich ist die lange Zeit der durch die Pandemie verursachten Zwangspause zu Ende. Wir können wieder aktiv loslegen“, freuten sich beide, bevor sie die Bühne für den Künstler freimachten.

Musikalisch-poetisches Programm

„Ein Kellner packt aus“ lautet der Titel des musikalisch-poetischen Programms, der hervorragend zum Ablauf des Abends passte. „Ich spiele gern auf kleinen Bühnen. Der enge Kontakt zum Publikum ist mir sehr wichtig. Es ist so schön hier. Ich habe mein Publikum so lange vermisst“, freute sich Ulli Lohr. „Viele arbeitslose Schauspieler schlagen sich als Kellner durch. Ein Kellner, der auf die Bühne geht, ist eher eine Ausnahme.“

Mit gekonnter Leichtigkeit spann der Comedian sarkastische kleine Geschichten – egal, ob fabelhaft hintergründige, ironische Chansons oder Comedy-Pointen mit sentimentaler Satire. Das Publikum ging von Anfang an begeistert mit. Auch ein Einblick mit entsprechendem Biss in die geheimen Wünsche eines Restaurantfachmanns wurde im Wechsel mit den einzelnen Menü-Gängen serviert und schließlich mit anhaltendem Beifall belohnt.

Zufriedene Theaterbesucher

Die Theaterbesucher zeigten sich im Anschluss zufrieden. „Hierfür lohnt sich auch eine etwas weitere Anfahrt“, betonte ein Gast aus Hamburg, der gerade auf dem Weg zum Urlaub in den Harz war und in Hohenhameln eine Pause einlegte, um einige der Kleinkunstfestival-Aktivitäten mitzuerleben. „Wir kommen gern wieder“, war der einheitliche Tenor der begeisterten Gäste des Abends.

Die Festivalwoche wird am Mittwoch mit Elke Winter & Wanda Kay fortgesetzt. Am Donnerstag folgen Emmi & Willnowsky und am Freitag Dave Davis. Die Hohenhamelner Lachnacht steigt am Samstag. Zum Abschluss präsentieren am Sonntag Lisa Feller & Sascha Korf ihr gemeinsames Programm. Für die Open-Air-Auftritte am Mittwoch, Donnerstag und Samstag sind noch Restkarten unter Telefon (0 51 28) 5 44 46 verfügbar.

Von Eckhard Bruns