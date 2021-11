Zur Karnevalszeit wird Hohenhameln traditionell in Bad Hohalia umbenannt. Der Club der Oberbürgermeister kam am Donnerstag, 11.11., um 11.11 Uhr auf dem Rathausplatz zusammen, wo der riesige Zylinder auf den Mehrzweckbaum gesetzt wurde. Doch wie in Zeiten vor Corona wird Karneval auch diesmal nicht ablaufen.