Im künftigen Dorfladen in Bierbergen laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren

Bierbergen

Beim Dorfladen-Projekt in Bierbergen geht es mit großen Schritten voran: Derzeit laufen die Bauarbeiten in dem Gebäude, dass das Geschäft künftig beherbergen soll. Bislang hat auch die Corona-Pandemie kaum negative Auswirkungen auf den Baufortschritt gehabt. Den Tag der offenen Baustelle, der für den kommenden Sonntag geplant war, wird es allerdings nicht geben. „Angesichts der dramatischen aktuellen Entwicklung der Pandemie hätten wir vermutlich trotz Hygiene-Konzepts keine Genehmigung bekommen“, sagt Almuth Sprengel, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Diese Entwicklung habe sich durch mehrere Gespräche mit dem Landkreis Peine abgezeichnet.

Von außen deutlich sichtbar wird auf das hingewiesen, was in dem Gebäude an der Dreschereistraße entsteht: In leuchtendem Gelb hängt ein großes Banner mit der Aufschrift „ Dorfladen Bierbergen“ an der Fassade. „Wir wollen schon jetzt vorbeikommende Auto- und Lkw-Fahrer darauf aufmerksam machen, dass sie bald hier einkaufen können“, sagt Sprengel.

Anzeige

Die Abrissarbeiten sind weitgehend abgeschlossen

Auch innen gibt es einiges zu sehen. Die Abrissarbeiten sind weitgehend erfolgt, große Mengen an Schutt wurden bereits abgefahren. „Bislang wurde so gut wie alles ehrenamtlich erledigt. Meine Aufgabe ist es, Helfer für bestimmte Arbeiten und Zeitfenster zu gewinnen. Das klappt prima. Zwar kann der eine oder andere nicht zu dem Termin, für den ich ihn vorgesehen habe, dann bietet er sich aber für wann anders an“, freut sich Sprengel.

Die Sportgruppe „ Montagsklub“ habe ebenso bereits Hand angelegt wie ein Trupp Junggesellen und viele weitere mehr, und auch für den Abtransport des Bauschutts hätten sich helfende Hände gefunden – und es seien schon etliche Fuhren zur Mülldeponie zusammen gekommen. „Wir hoffen, dass sich durch dieses Mithelfen eine Identifikation mit dem Projekt entwickelt“, erklärt Sprengel, die für die Arbeitseinsätze auf eine Helferliste und Vereinsmitglieder zugreifen kann.

Eines der Ziele ist die Stärkung der Dorfgemeinschaft

Weitere Ehrenamtliche hätten das Catering für die „Bauarbeiter“ übernommen, und man habe schon viele schöne gemeinsame Stunden miteinander verbracht. Die Verantwortlichen sehen das sehr positiv, denn die Stärkung der Dorfgemeinschaft ist eines der Ziele des Dorfladens, in dem auch Gelegenheit zum Klönen sein soll. Doch in erster Linie geht es natürlich darum, dass man direkt in Bierbergen eine Einkaufsmöglichkeit hat.

Die Eröffnung ist für März geplant

Wenn alles nach Plan läuft, soll im März geöffnet werden. Doch bis es so weit ist, gibt es noch viel zu tun: Das Gebäude ist nun so weit entkernt wie nötig, nun geht es an den Wiederaufbau. „Der Boden muss neu gemacht und die Leitungen für Strom, Heizung und Kühlung müssen eingezogen werden. Außerdem müssen wir den Vorbau abreißen und nach den Bauvorgaben neu errichten“, zählt Sprengel auf. Ziel sei es, alles „so günstig wie möglich so schön wie möglich“ zu machen. „Grummelig“ solle der Laden auf keinen Fall aussehen.

Zur Galerie Zunächst musste das Gebäude an der Dreschereistraße weitgehend entkernt werden.

Derzeit gelte es, viele Schritte gleichzeitig zu veranlassen. Laut Sprengel laufen Gespräche mit Großlieferanten. Aber auch mit lokalen Anbietern wird Kontakt aufgenommen, denn was irgend geht, soll aus der Region bezogen werden – frisches Obst und Gemüse je nach Saison zum Beispiel, aber auch Honig, Backwaren und Fleischereiprodukte. Außerdem ist man auf der Suche nach einer günstigen Ladeneinrichtung.

Ein Gewerbe bei der Gemeinde wurde bereits angemeldet, und die Kreditverträge sind kurz vor der Unterschriftsreife. „Aktuell haben wir 85 Mitglieder, die Anteile in Höhe von 27 000 Euro gezeichnet haben. Und das Schöne: Die Tendenz ist steigend. Es sind keine kritischen Stimmen mehr zu hören, und einige der einstigen Zweifler sind inzwischen sogar tatkräftig dabei“, weiß Sprengel zu berichten.

Von Kerstin Wosnitza