Hunderte demonstrieren gegen drohende Klassenauflösung in Clauen

Hohenhameln/Clauen

Dem gemeinsamen Grundschulstandort Hohenhameln und Clauen droht die Auflösung einer Klasse: Wegen mangelnder Lehrkräfte sollen die Schüler der jetzigen C3 in Clauen ab dem kommenden vierten Schuljahr auf mehrere Klassen in Hohenhameln verteilt werden. Dagegen setzen sich Eltern, Kinder, Elternrat und weitere Unterstützer zur Wehr: Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, trafen sie sich in großer Zahl am Donnerstagnachmittag und zogen von der Schule in Hohenhameln aus durch den Ort. Rund 250 Leute waren bei der Demonstration dabei.

150 Unterrichtsstunden sind wegen des Lehrkräftemangels an der Grundschule derzeit nicht abgedeckt. Noch sei nicht klar, ob die Klasse wirklich aufgelöst werden muss, wie das Regionale Landesamt für Schule und Bildung mitteilte. Wegen der derzeit laufenden Einstellungsverfahren könne es ständig zu personellen Veränderungen kommen. Man arbeite mit Hochdruck daran, der Grundschule weitere Lehrkräfte-Stunden zur Verfügung zu stellen, damit die Teilung der Clauener Klasse verhindert werden kann.

Zur Galerie Großes Aufgebot in Hohenhameln: Eltern, Kinder und Unterstützer gingen auf die Straße, um gegen den Lehrermangel und die drohende Auflösung einer Klasse an der Grundschule zu demonstrieren.

Schwierigkeiten im letzten Grundschuljahr

Dass dies geschieht, hoffen auch die jetzigen Drittklässler und ihre Eltern. Sie befürchten, dass die Schüler in ihrem letzten Grundschuljahr Schwierigkeiten damit bekommen, sich in die neuen Klassengefüge einzufinden. Darunter könnten die Leistungen leiden, was vor allem vor dem Wechsel an eine weiterführende Schule fatal wäre.

„Hoffen, dass wir etwas bewirken konnten“

Bei der Demonstration am Donnerstag erhielten Eltern und Kinder präsente Unterstützung von Vertretern aus der Kommunalpolitik und weiteren Bürgern, die selbst keine Kinder haben, die die Grundschule Hohenhameln/Clauen besuchen. „Über den großen Zuspruch freuen wir uns sehr“, sagt die Elternratsvorsitzende Bianca Miethke. Sie bedauere jedoch, dass sie selbst auf ihre schriftliche Bitte an das Regionale Landesamt für Schule und Bildung bislang keine Rückmeldung erhalten habe. Dass es doch noch keine endgültige Entscheidung bezüglich einer Klassenauflösung geben soll, überrascht Miethke: Dies habe sich ihr und den Eltern anders dargestellt. „Auf alle Fälle hoffen wir, dass wir etwas bewirken konnten“, sagt sie.

Von Dennis Nobbe