Hunde-Parcours in Mehrum: Larrisa Henkel und Mops Basti siegen in Seniorenklasse

Mehrum

Noch bis kurz vor der Veranstaltung war nicht klar, ob sie wegen der Corona-Regel-Verschärfung überhaupt stattfinden darf. Doch schließlich gab das Peiner Gesundheitsamt grünes Licht für das eingereichte Hygienekonzept zur Landesverbandssiegerprüfung Rally Obedience auf dem Vereinsgelände des Hundesportvereins der Peiner Eulen in Mehrum. Dabei handelt es sich um einen Parcours für Hundeführer und ihre Vierbeiner.

„Damit sich möglichst wenige Personen auf dem Gelände aufhielten, waren meist nur die Teilnehmer von zwei aufeinander folgenden Starterklassen auf dem Trainingsplatz“, berichtet Cornelia Kruse, Pressewartin von den Peiner Eulen. Außerdem sei von den Verantwortlichen akribisch auf die Einhaltung der Abstände zwischen den Teilnehmern und die Hygienemaßnahmen geachtet worden.

Swantje Marris und Fennek belegen den zweiten Platz

Durch Dr. Peter Kruse, Präsident vom Landesverband Niedersachsen im Deutschen Verband der Gebrauchshundsportvereine (DVG), wurde das Turnier eröffnet. Als Wertungsrichterin war Swantje Paulsen aus Dortmund angereist, Prüfungsleiterin war Monika Brzoska, Obfrau für Rally Obedience im Landesverband Niedersachsen. Zunächst gingen die Teilnehmer der Beginner-Klasse an den Start. „In dieser Kategorie traten Hundeführerin Swantje Marris mit dem Vierbeiner Fennek sowie Hans-Jürgen Wolf mit Anna für die Peiner Eulen an“, so Pressewartin Kruse. Am Ende dieser Wettbewerbsrunde belegten Marris und Fennek den zweiten Platz mit 97 Punkten.

Meike Henkel und Maggie landen auf dem ersten Platz

„In Klasse 1 trat keine Peiner Eule an, dafür waren es in der Klasse 2 vier Teams“, erklärt Kruse. In dieser Kategorie konnte sich Meike Henkel mit Maggie beweisen – das Duo landete auf dem ersten Platz. Mit dem Rüden Carlo belegte Henkel den zweiten Platz. In beiden Wettbewerbsrunden erreichte sie jeweils 100 Punkte. Die gestoppte Zeit entschied über die Vergabe der Plätze: „Maggie war etwas schneller als Carlo“, erläutert Kruse. Mit 98 Punkten wurden Beatrix Oelkers mit Pure Speed die Viertplatzierten, den sechsten Platz belegten Gabriela Lehder mit Mira.

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Teams

„Landesverbandssiegerin in der Seniorenklasse wurde Larrisa Henkel mit ihrem Mops Basti von den Peiner Eulen, zweite wurde Kornelia Förster aus Volkmarode, den dritten Platz belegte Inka Gwiszda aus Laatzen“, berichtet Kruse. In der Klasse 3 waren vier Mitglieder der Peiner Eulen am Start. Auch hier bot sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Beide Teams erreichten jeweils 99 Punkte. Ein wenig schneller als ihre Gegner waren Larissa Henkel mit Carlo, sie landeten auf dem ersten Platz. Die Zweitplatzierten sind Tina Marie Hämpke mit Henr, dritte wurde Meike Henkel mit Lenja. Alle Ergebnisse sind auf der Internetseite www.peiner-eulen.de einsehbar.

„Es war eine gut organisierte Landesverbandssiegerprüfung Rally Obedience mit interessanten Parcours von der fairen und gut gelaunten Richterin Swantje Paulsen“, resümiert Kruse. Das gute Wetter, die gute Stimmung, schöne Läufe und glückliche Gewinnerinnen hätten auch zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. „Auch wenn durch die strengen Corona-Auflagen die Geselligkeit und der Austausch untereinander gefehlt haben, waren alle doch froh, dass das Turnier stattfinden konnte“, sagt Kruse.

Von Nathalie Diana