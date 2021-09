Hummers Kultursalon in Soßmar: Konzert-Comeback geplant

Soßmar

Unter dem Spitzdach seines renovierten Bauernhauses soll wieder Musik erklingen: „Kultursalon“-Betreiber Gerhard Hummer freut sich riesig auf das Ende der coronabedingten Zwangspause. Zwei Konzerte hat er für den September geplant.

Erst Gitarre und Gesang, dann Flöte und Marimba

Am Samstag, 11. September, lässt das Duo Dunja Naßler-Averdung (Gesang) und Jörg Naßler-Averdung (Gitarre) von 20 Uhr an Kirchenmusik erklingen. „Ich bin ein Gast auf Erden – Choräle vielsaitig“ heißt das Programm mit Chorälen, hauptsächlich von Bach, in einer neuen Bearbeitung. „Ich habe dieses Duo vor zwei Jahren in Born bei einem Konzert in der alten hölzernen Fischerkirche kennengelernt. Selten hat mich ein Konzert so tief bewegt“, sagt Gerhard Hummer. Also lud er das Duo „Liaisong“ nach Soßmar ein.

Gerhard Hummer am Flügel in seinem Kultursalon. Quelle: Ulrich Jaschek

Musik für Flöte und Marimba erklingt dagegen am Samstag, 25. September, wenn das Leipziger „duo mélange“ mit Almut Unger und Thomas Laukel zu Gast ist. Sie spielen zum Beispiel Werke von Piazzolla, Mozart und Beethoven. Start ist ebenfalls um 20 Uhr.

Vorherige Anmeldung ratsam

Wer zuhören und zusehen will, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Das Haus muss mit Maske betreten werden, diese kann aber im Salon abgenommen werden. Eine Getränkepause ist wegen der Corona-Regeln nicht geplant. „Es ist ratsam, sich vorher für die Konzerte anzumelden“, merkt Gerhard Hummer an. Denn wegen der Abstandsregel musste der „Kultursalon“-Macher die Teilnehmerzahl halbieren. Deshalb bittet er die Gäste auch, die geplante Spende um fünf Euro zu erhöhen.

Anmeldungen nimmt Gerhard Hummer per E-Mail an g.hummer@web.de oder per Telefon unter 05128/4772 entgegen.

Von Redaktion