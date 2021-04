Hohenhamelner müssen Führerscheine umtauschen

Hohenhameln

Bitte umtauschen: Der Landkreis Peine ruft alle Hohenhamelner, die in den Jahren 1953 bis 1958 geboren sind, und deren Führerscheine vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, auf, ihre alten Führerscheine gegen neue einzutauschen. Hintergrund ist unter anderem die Fälschungssicherheit.

Dafür sollte zeitnah ein Termin beim Straßenverkehrsamt des Landkreises Peine vereinbart werden, heißt es in einer Mitteilung. „Bei diesen Termin, an dem jeder Führerscheininhaber persönlich erscheinen muss, benötigen wir den alten Führerschein, ein biometrisches Foto und einen gültigen Personalausweis der Kunden. Sollte der Führerschein von einer anderen Führerscheinstelle ausgestellt worden sein, muss bei der ursprünglich ausstellenden Führerscheinstelle eine sogenannte ‚Karteikartenabschrift‘ angefordert werden. Diese kann von dort am besten direkt an die E-Mail-Adresse strassenverkehr@landkreis-peine.de gesendet werden“, erklärt stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder das Prozedere.

Für den Umtausch fallen Gebühren an

Die Gebühren für den Umtausch betragen 30,40 Euro. Um die Abläufe in der Führerscheinstelle des Landkreises optimal zu steuern, erfolgt der Umtausch nach Gemeinden gestaffelt. Ein Termin kann über die Hotline 05171/4016501 gebucht werden. „Einige Personen haben in den vergangenen Monaten den Umtausch schon vollzogen. Ein Großteil der Mitbürger muss dies jedoch noch in Angriff nehmen“, so die stellvertretende Kreissprecherin.

Hintergrund: Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2019 den Umtausch von Führerscheinen beschlossen. Dieser vorgezogene gestaffelte Umtausch ist zur Umsetzung europäischer Vorgaben notwendig. Nach der sogenannten Dritten EU-Führerscheinrichtlinie sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle sich in der EU noch im Umlauf befindenden Führerscheine ein einheitliches Muster erhalten, das insbesondere aktuelle Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt.

Von der Redaktion