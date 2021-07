Hohenhameln

Ein 75-Jähriger aus Hohenhameln muss sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Er wurde angezeigt, weil er am Montag, 21. Juni, um 14 Uhr auf der Hermann-Löns-Straße in Hohenhameln mit seinem Auto nicht angehalten habe, obwohl vor ihm eine 21-jährige Frau wegen einer besonderen Verkehrssituation mit ihrem Fahrrad gestürzt sei, berichtete ein Peiner Polizist am Samstag.

Weggefahren, ohne zu helfen

Der Autofahrer sei sogar noch um die Gestürzte herumgefahren und habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne ihr Hilfe zu leisten. Er konnte aber ermittelt werden. Über den Gesundheitszustand der Frau liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Von Jan Tiemann